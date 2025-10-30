宣布今年以來第二次降息 鮑爾：美國人對通膨仍耿耿於懷

美國聯準會（Federal Reserve, Fed）10月29日宣布今年第二次降息，將基準聯邦資金利率下調一碼（25個基點、0.25個百分點），落在3.75%至4%的新區間。此舉延續了9月同樣幅度的降息，儘管美國通膨率仍高於央行設定的2%長期目標，但決策官員認為必須採取行動，以支撐顯現疲態的勞動市場與整體經濟動能。



根據聯邦公開市場委員會（FOMC）的聲明，本次降息決議以10比2通過。理事史蒂芬．米蘭（Stephen Miran）主張應降息兩碼，而堪薩斯城聯儲主席傑弗瑞．施密德（Jeffrey Schmid）則反對在本次會議中降息。聲明指出，美國就業成長自年初以來明顯放緩，失業率雖略為上升但仍處於低位，同時通膨壓力居高不下，使聯準會在「物價穩定」與「充分就業」的雙重使命之間面臨艱難平衡。

鮑爾：關稅上升推高整體通膨



聯準會主席傑羅姆．鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上表示，儘管聯邦政府暫時停擺導致部分官方經濟數據延遲公布，但現有的民間與公共資料顯示，就業市場與通膨前景與9月相比變化不大。他指出：「裁員與招聘活動仍維持低檔，家庭對就業機會的評估及企業對招聘難度的感受都有所緩解。」

鮑爾進一步分析，近期商品價格因關稅上升而推高整體通膨，但服務業價格漲幅則持續趨緩。他提到，若排除關稅因素，「核心個人消費支出（PCE）指數」距離2%目標僅約0.5到0.6個百分點，顯示「非關稅通膨其實離目標不遠」。

然而，他也坦言民眾對通膨的不滿仍普遍存在。鮑爾說：「雖然物價上漲的速度放緩，但人們仍在為過去3年價格飆升所帶來的生活成本壓力買單。這就是為什麼在各項調查中，通膨依舊是讓民眾最不滿的議題之一。」

政府停擺如「在霧中開車」



面對記者詢問政府停擺是否影響決策依據時，鮑爾以「在霧中開車」形容當前的不確定性，表示若數據持續缺乏，聯準會將採取更謹慎的步伐。他說：「當視線模糊時，駕駛會減速。我們或許也必須這麼做。」但他強調這並非暗示未來會議一定會暫停降息，而是反映現階段的不確定環境。

針對勞動市場情勢，鮑爾指出，目前尚未出現就業急速惡化的跡象。儘管職缺創造減少、求職成功率偏低，但裁員數量穩定，失業率維持在4.3%的低水準。他表示：「目前沒有跡象顯示經濟正在顯著走弱，勞動市場依然穩定。」

在聯準會公布降息決議與鮑爾發言後，金融市場迅速調整對12月會議的預期。根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，市場預測12月再降息1碼的機率從前一天的90.5%降至54.7%，而維持利率不變的機率則從9.1%上升至40.8%。市場反應顯示，投資人開始認為聯準會可能在接下來的會議中放慢寬鬆步伐，以觀察降息政策對通膨與勞動市場的實際影響。



