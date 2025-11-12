宣布兼任國民黨革實院長並親自授課 鄭麗文成「蔣中正後第一人」

國民黨主席鄭麗文本月1日上任，並於今（12日）主持擔任黨主席後首次中常會；她宣布，自己將兼任革命實踐研究院院長，以後將由她親自授課。（圖／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文本月1日上任，並於今（12日）主持擔任黨主席後首次中常會；她宣布，自己將兼任革命實踐研究院院長，以後將由她親自授課，盼革實院讓國民黨員理解中心思想，得到更多人認同。實際上，黨主席兼任革命實踐研究院長相當罕見，前一位有如此經歷的，便是前總統蔣中正。

鄭麗文今於中常會上宣布，自己將兼任革實院院長，未來將秉持當年國民黨創辦革實院的精神，希望重拾核心理念、中心思想，強化所有黨員論述的能力。

鄭麗文表示，她上任後非常感謝四面八方的朋友，積極主動回到國民黨的大家庭，未來希望能邀請所有新進黨員到革實院上課，由她親自授課，讓革實院能重新成為所有國民黨員受訓的地方。

廣告 廣告

鄭麗文指出，希望未來革實院能讓黨員理解國民黨中心思想，與時俱進，和現實環境充分結合，讓每個黨員未來都能在他們的領域和人際網絡，成為國民黨代表的價值和思想最重要的傳播者，並得到更多人認同。

鄭麗文強調，未來國民黨有太多工作要進行，今會中通過一級主管相關人事，感謝大家在此艱難時刻，願意投入黨務工作，也感謝在場中常委這段時間對國民黨的支持，希望未來並肩作戰、團結一致，贏得2026年地方大選，並於2028年順利達成政黨輪替，重返執政。



回到原文

更多鏡報報導

鄭麗文祭悼共諜吳石引爭議 趙少康：國民黨目標一致2026、2028勝選

攜2幸運小物登記嘉義縣長初選 蔡易餘允不打「鄭麗文牌」：要良性競爭

傳會談鄭麗文？AIT：定期與跨政治光譜領袖對談、討論強化台美關係