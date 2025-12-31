宣布參加總統府元旦升旗 鄭麗文：國民黨是效忠中華民國的政黨

明天就是新的一年，總統府前清晨便將舉辦元旦升旗典禮。國民黨主席鄭麗文今（31日）表明願意參加，並強調因為國民黨是一個效忠中華民國的政黨。（圖／李奇叡攝）

明天就是新的一年，總統府前清晨便將舉辦元旦升旗典禮。國民黨主席鄭麗文今（31日）表明願意參加，並強調因為國民黨是一個效忠中華民國的政黨。

鄭麗文今於中常會上宣布，明天將代表國民黨參加總統府前的元旦升旗典禮，因為國民黨是一個效忠中華民國、以中華民國憲法為己任的政黨，所以中華民國的元旦，要到總統府參加升旗典禮。

鄭麗文說，明天早上8時則是國民黨中央所辦的升旗典禮，也希望全台灣同胞除了可以參加總統府前的元旦升旗，也歡迎參加國民黨中央黨部前的升旗典禮，希望明天開始又是新的一頁、新的開始，2026年國民黨一定要全面勝利。

