宣布參加2026國民黨台中市長初選！楊瓊瓔喊：我準備好了

2026年台中市長選戰，民進黨日前拍板由綠委何欣純出馬，外界也十分關注國民黨布局。國民黨立委楊瓊瓔今天（28日）晚間表示，許多市民朋友勸進參加黨內初選，「謝謝大家的支持與肯定，向所有台中市民朋友報告：我準備好了！」

楊瓊瓔在臉書上發文表示，她從24歲起擔任台中的民意代表，共擔任2屆省議員、7屆立法委員，並曾受盧秀燕市長邀請赴任副市長一職，對台中有非常深刻了解。

楊瓊瓔指出，「許多市民朋友勸進我參加黨內台中市長初選，謝謝大家的支持與肯定。向所有台中市民朋友報告：我準備好了！」未來也會推出相關的市政願景，延續盧市長的市政建設，希望能夠跟台中一起進步、一起努力，市民的需求與託付，她義無反顧，全力以赴。

對於2026年台中市長選戰，國民黨主席鄭麗文今天表示，國民黨剛通過明年縣市長選舉相關提名辦法，一切都會依照所通過的提名辦法進行提名，第一原則是現任優先，至於沒有現任，需要尋求提名時，則看各縣市狀況，如果有意參選者有2位以上，就會啟動相關程序，透過協調和初選，藍白合的部分，也是按照相關規定。

