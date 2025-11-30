宣布參選台中市長！楊瓊瓔開口閉口狂提盧秀燕：要在市長根基上好上加好

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委楊瓊瓔前天表態競逐2026年台中市長，預料黨內初選時將強碰立法院副院長江啟臣；民進黨則推派立委何欣純參戰，至於民眾黨部分，不分區立委麥玉珍昨說，有機會就爭取參選。楊瓊瓔今（30日）上午前往潭水亭觀音媽廟發送2026年水果月曆，現場吸引大批鄉親排隊領取，不過，她在接受媒體訪問時，多次提及台中市長盧秀燕，強調「台中要在盧秀燕市長打下的根基上，好上加好」。

對於民進黨台中市參選人何欣純認為她是「強勁的對手」，楊瓊瓔表示，「我真的超感謝的，從政以來，每天都始終如一」，感謝各界的支持與肯定，呼籲大家一起加油。台中是一座國際科技宜居城市，大家應該團結一心、共同努力，讓市民生活更加幸福快樂，同時也特別感謝台中市長盧秀燕打下堅實基礎，讓接下來的施政能夠「好上加好」。

廣告 廣告

媒體也問及「這次參選是否感到壓力？」楊瓊瓔表示，正如黨主席鄭麗文所言，國民黨將在2026年提出最適合的人選，目的是為了更好地服務鄉親、持續建設台中。她說，台中市目前有286萬人口，鄰近縣市人口多呈現下降趨勢，但台中卻持續成長，這要特別感謝「台中隊」的努力，無論是市議會或立法院的同仁，最關鍵的仍是由盧秀燕市長領軍的市府團隊，共同打下良好根基。台中不僅是一座國際科技都市，也是一座保有原始風貌、充滿人情味與溫度的宜居城市，未來會在這樣的基礎上持續向前邁進，讓台中「好上加好」。

被問及「白營有可能自己推出人選參選」，楊瓊瓔指出，台中市的建設與市民福祉除了要持續成長外，更要與國際接軌。台中縣市合併後仍保有許多原始風貌，像是農業就非常重要，特別是在面對人口老化的趨勢下，長照成為關鍵政策之一。以往長照預算僅數百億元，但明年預算已上看千億元，自己也朝這方向持續努力與精進。她舉例，盧秀燕市長上任後兌現政見，將65歲以上長者的健保費由市府負擔，這是相當公道的做法，「要尊老敬老，照顧我們的老寶貝」。也因此，當時她追隨盧秀燕擔任副市長，儘管經濟拮据，盧市長仍以財政紀律與智慧成功挪出預算，針對長照制度進行強化，致力讓長輩健康安心。

至於江啟臣與多位國民黨籍市議員成立聯合服務處一事，楊瓊瓔則表示，身為民意代表，本就應與各方結盟。許多議員與地方仕紳平時就密切合作，只要有需求，自然會結盟在一起。她強調，希望每一個溝通管道都能發揮功能，共同努力，「讓台中在盧秀燕市長打下的根基上好上加好。」

更多三立新聞網報導

麥玉珍想選台中市長 何欣純：不管三腳督或一對一，我都按自己的節奏走

2026台中選戰升溫！何欣純稱「強勁對手」 楊瓊瓔：我真的超感謝的

麥玉珍參選台中市長？她曝如果「老三不能選」、揭開民眾黨「假藍白合」

台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化 白委鬆口「有機會就爭取」

