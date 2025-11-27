宣布參選台北市議員 「送水哥」陳聖文推10大安心政策

陳聖文把「蘭嶼核廢場隔夜水」送到國民黨踢館，獲外界封為「送水哥」，今天他也在臉書宣布正式宣佈參選明年台北市議員。（擷取自陳聖文臉書／張珈瑄台北傳真）

九合一選舉明年底登場，各黨派進入備戰狀態，本屆曾參選台北市議員第六選區（大安、文山）但落選的「送水哥」陳聖文，今天在臉書正式宣佈參選明年台北市議員。陳聖文表示，他曾任綠委王世堅特助，也擔任過民進黨台北市黨部副執行長，從民進黨青年部出發，有基層完整的歷練，接下來會推出 「10大安心政策」，要把這份責任、這份勇氣帶回大安文山，為地方而戰。

大安、文山應選13席，現任議員包括國民黨李柏毅、曾獻瑩、徐弘庭、王欣儀、鍾沛君、陳錦祥、楊植斗、耿葳；民進黨簡舒培、王閔生及社民黨苗博雅、民眾黨張志豪等，趙怡翔轉任國安會後留下1席空缺。

陳聖文今年把「蘭嶼核廢場隔夜水」送到國民黨踢館，被時任國民黨發言人的楊智伃「一口乾」，獲外界封為「送水哥」。

陳聖文表示，「今天，正式宣佈參選2026年台北市議員」，因為出生背景，從小看了太多生離死別，所以當看到有人被欺負或是不公的事情會很難忍，因為他知道生命本來就這麼短暫，如果有機會，就應該去做一點改變。政治工作對他來說，不應該是一份職業，而是一份志業。每個人都有理想，而他就是想要透過政治，替弱勢發聲、為不公不義打抱不平。

陳聖文說，他曾任王世堅特助，也擔任過民進黨台北市黨部副執行長，最初從民進黨青年部出發，一步一腳印走到今天。有基層完整的歷練，這次我要把這份責任、這份勇氣，帶回大安文山，為地方而戰。這次需要大家支持，黨內初選電話民調唯一支持陳聖文。

陳聖文也說，到現在還是有人拿他的家庭背景來說嘴，但殯葬業哪裡不好，當有人付不起喪葬費時，他們默默伸手、免費協助，這不是羞愧的行業，這是一種良心、一種責任、是他引以為傲的家人，也因為從小看著生離死別他更明白，能做的事，不要等，能改變的，就要去做。

陳聖文表示，一路從地方到中央，在民意代表服務處工作多年，他從基層一步一步走到今天，接下來會推出「10大安心政策」，務實、不喊高空口號，每一項都能真正為地方帶來改變，一起打造更好的大安文山。

