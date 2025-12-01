宣布參選士北議員 賴苡任：表明絕無棄保潛逃可能

罷免吳思瑤召集人賴苡任（中）涉及偽造文書罪，1日在律師陪同下前往北院應訊。（鄧博仁攝）

台北地院審理罷免綠委吳思瑤、吳沛憶「幽靈連署」案，前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人「全部認罪」也獲交保，但同案被告罷免立委吳思瑤召集人賴苡任不認罪，台北地院12月1日再次開準備程庭，賴出庭應訊仍否認犯罪，稍早他則在臉書發文宣布，為表明絕無棄保潛逃可能，「我正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員。」

賴苡任表示，為表明絕無棄保潛逃可能，他正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員，他1日再度因為罷免吳思瑤及吳沛憶案開庭，庭審法官同時針對他被限制出境、出海8個月一事即將於12月14日到期，詢問他及檢察官的意見。

賴苡任說，檢察官率先表達堅決反對解禁，認為限制出境出海的條件沒有消滅，他依舊有「逃亡」的可能，他的律師表示，如今已經進入庭審階段，證據已經都調查完畢，所有人的筆錄口供也都完備，並沒有串供、滅證、逃亡的可能，尤其限制出境、出海是為了預防逃亡，而他的家庭及工作都在台灣，不可能會逃亡。

賴苡任指出，尤其本案是涉嫌偽造私文書案，棄保潛逃的罪比所涉犯之本刑還重，誰會想逃亡？如果只是預防未來開庭不到，已經有家人做為擔保人，但限制出境出海表示檢察官依舊認為被告會「逃亡」，這明顯不符合事實情況。

賴苡任表示，他從今年4月14日起便被限制出境、出海8個月，與前桃園市長鄭文燦、前立委陳歐珀及立委林岱樺一樣，而實務上限制出境、出海一次最長就是8個月，因此當時是對我直接用到最嚴厲之手段，外加50萬保釋金。

賴苡任說，為了表示自己沒有可能會逃亡，一定會留在台灣的決心，正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員，投入國民黨黨內初選，他相信有在關心他的朋友都知道，從發文及照片不難看出，他已經在準備市議員選舉，甚至已經在跑行程。

賴苡任最後說，如今還需要以如此之方式宣布參選，實屬無奈之舉，因為要投入選舉的人，是最不可能逃亡的，他只聽說詐騙等經濟類型犯罪會逃亡，至於因為政治因素而逃亡的，他還真的沒聽過，希望他的正式宣布，有助於檢察官理解「逃亡」的可能性已經徹底不存在了。

