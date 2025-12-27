宣布參選新北後首場大型造勢 黃國昌：給我4年時間讓市民驕傲

台灣民眾黨主席黃國昌出席「為新北應援x DO THE BEST」活動，黃國昌、柯文哲等高唱「讓新北發光」。廖瑞祥攝



備戰2026地方大選，民眾黨今（12/27）天舉辦「為新北應援× DO THE BEST」活動，是黨主席黃國昌宣布參選2026新北市長後首場大型造勢活動，吸引1000多名小草力挺。黃國昌表示，他要讓所有新北市民看到，對於新北市的想像不應該只是一張漂亮的地圖，而是鋪平每一個上班的道路、點亮每一盞回家的燈。他直言，新北市民給了國民黨16年時間，這次他要拜託新北市民給他4年時間，證明什麼叫做全力以赴、什麼叫讓「新北do the best」。

民眾黨今天舉辦「為新北應援× DO THE BEST」活動，前黨主席柯文哲驚喜登場，並讚賞黃國昌做到3個承擔，在整個民眾黨幾乎崩盤、在最危險的時候，一步一步去把民眾黨扛下來，「這表示說，我當時沒有選擇錯人。」

黃國昌在致詞時表示，民進黨有太多過去的承諾，大家只要冷靜想一想，就只要冷靜想想，會發現柯文哲做的承諾、民眾黨兌現的承諾，都是民進黨過去曾經承諾台灣人民卻背棄的，民眾黨接起棒子幫台灣人民實現承諾，「說到做到，應該是對政治人物最基本的要求。」

黃國昌說，說到做到，應該政治人物最基本的要求，柯文哲給他最大的影響就是「執行力」，雖然他自認是執行力超強的人，但他看到柯花6天時間把忠孝橋拆乾淨、西區門戶計畫，帶給市民完全不同的市容面貌，「這是市民需要的市長，我在柯文哲身上看到了。」

黃國昌指出，在綠色媒體的描述下，他是一個喜歡咆哮的人，但他想真正告訴台灣人民的是「我們真的受夠了！我們受夠了官員，他們把所有的時間花在解釋問題，而不是花在解決問題之上！」他強調，人民需要的非常簡單，把事情做好，把答應人民的事情做好，這件事不需要一個咆哮立委催促。

黃國昌提到，他和柯文哲約好只待在立法院2年，因為他希望協助柯，帶著民眾黨團隊在立法院作戰，「但我心裡面真的渴望的，是能有機會，從一個監督者成為執行者。」

黃國昌表示，很多人問他「想要帶給新北市什麼夢想？」而他認為自己不是夢想家，而是執行者，他要讓所有新北市民看到，對於新北市的想像不應該只是一張漂亮的地圖，不應該只是一個華麗的模型，而是鋪平每一個上班的道路、點亮每一盞回家的燈，從家裡到公園的人行道沒有阻礙，讓小朋友安心受教育、吃到熱的營養午餐。

黃國昌直言，新北市民給了國民黨16年時間，這次他要拜託新北市民給他4年時間，給他4年時間，一定跟大家證明，「什麼叫做全力以赴，什麼叫讓新北do the best」，這不僅是一句口號，而是許諾。

最後，黃國昌強調，請新北市民給他4年時間檢驗他，給他4年時間向新北市民展示，民眾黨的團隊一定可以跟柯文哲市長所帶領的團隊一樣，「柯文哲可以讓台北市民光榮，黃國昌可以讓新北市民感到驕傲！」

