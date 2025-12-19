宣布參選新竹市長 何志勇：努力說服黨中央辦初選

國民黨前發言人何志勇（左三）19日正式宣布參選新竹市長，前交通部長葉匡時（左二）等人到場力挺。（王惠慧攝）

國民黨前發言人何志勇19日正式宣布參選新竹市長，前交通部長葉匡時等人到場力挺，針對國民黨提新竹「現任優先」，何志勇強調，會努力說服國民黨黨中央辦公平、公開初選，為新竹市民爭取最大福利。

何志勇說，今選在有123年歷史的北門鄭氏「淨業院」宣布參選下屆新竹市長，是為了彰顯新竹設治逾300年的底蘊，以及這座城市新舊交的精神。他也提出交通「悅行新竹計畫」、「鄭用錫教育計畫」和「新竹超級主場計畫」3大政策。

針對「藍白合」議題，何志勇強調，他有聽到「現任優先」的聲音，但他強調藍白兩黨「DNA不同」，若要達成真正的政黨輪替與整合，公平合理的初選機制；公開、公平的君子之爭，才能讓支持者心服口服，而非內部說了就算。

何志勇強調，尊重國民黨的初選機制，但也會努力說服國民黨中央接受自己的提議，並保證一切會以新竹最高利益、會以國民黨以及在野聯盟最高利益為出發點。

何志勇也強調，他參選並非為了反對特定個人，而是要挑戰阻礙進步的陳舊結構與思維。新竹很大，容得下各種專業的對話；新竹也很小，所有為它付出的人都會相遇，唯有建立「共創」文化，才能成就「共榮」成果。

最後何志勇也以「新竹越來越勇」為號召，與市民朋友一起想像未來、共同擘劃城市願景，並提出具體可行的政策解方，為這座偉大的城市創造屬於當代的新政治想像。

