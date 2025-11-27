宣布參選新竹縣長獲張鎮榮力挺 陳見賢：出生平凡更了解基層辛苦 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新竹報導

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，今（27）日在新竹縣議會正式宣布投入2026年新竹縣長選舉。他表示，政治的本質不是權力的追逐，而是責任的承擔；從基層民代到議事殿堂、從議長到副縣長，20多年的行政歷練與貼近民意，讓他確信，「唯有以制度、改革與行動並進，才能讓竹縣持續穩健成長」。

陳見賢指出，新竹縣人口已達59.7萬人，族群多元、結構年輕，加上科學園區與產業鏈高度聚集，使新竹縣成為全台不可替代的科技核心；新竹縣之所以能在這10年快速成長，是建立在縣長楊文科與縣府團隊推動的基礎之上。未來，他將在現有成果上持續深化，並以「長期、可持續、能跨世代延展的制度」為核心，帶領縣政進入下一個階段。

「縣民對教育、交通、托育、長照、生活品質與公共安全的期待，是促使我決定參選的重要理由。」陳見賢指出，下一階段的新竹縣需要的是「更精準、更有效率」的治理思維，透過數據治理與資源整合，讓每一分投入都能用在最需要、也最有效的地方。他強調，核心目標始終不變，讓孩子快樂成長、青年安居立業、長者安心樂活，讓縣民的努力被看見，因付出而受尊重，擁有快樂與希望。



談起參選心境，陳見賢說，自己出生平凡，更理解基層的辛勞，「從政像登山，不怕風雨，只怕迷失方向」多年來走遍城市鄉里，他始終以務實與行動力面對每一項公共事務，「多年後回望，我希望能坦然地說：我沒有辜負新竹縣，也沒有辜負信任我的人」。

新竹縣議會議長張鎮榮在出席發言時力挺陳見賢。他表示，陳見賢資歷完整，擔任竹北市民代表會主席、新竹縣議會議長與副議長，熟稔地方民意需求，是新竹縣議會所有國民黨籍議員、甚至跨黨派的無黨籍議員唯一支持的不二人選。

張鎮榮表示，陳見賢擔任副縣長達7年，「務實、誠信」任事，無論在重大建設推動、縣政管理、財務紀律、教育與社福政策，都全力協助新竹縣長楊文科推動政務，與議會、地方合作順暢。

「擔任縣長首重誠信，新竹縣需要一位說到做到的縣長。」張鎮榮強調，誠信是公共服務最重要的基石，而陳見賢穩健、誠信作風，正是縣政能否延續與縣民能否安心的關鍵。

陳見賢辦公室發言人田芮熙指出，針對參選縣長，地方與黨中央方向一致，將以「團結來穩住地方治理」、「延續縣政進步」為首要目標，不分黨派、族群，與所有力量攜手合作，2026年守住新竹縣，共同為2028年政黨輪替奠定堅實基礎。



