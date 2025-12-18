宣布參選新竹縣長 藍委徐欣瑩強調責無旁貸

藍委徐欣瑩宣布投入2026年新竹縣長初選。（本刊資料照）

國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布，將投入2026年新竹縣長初選，她表示，對於未來竹縣的建設與發展深具信心，決定義無反顧站出來回應民眾期許與期待；徐強調，守住新竹縣，讓新竹縣再贏，她責無旁貸，願遵守黨中央選舉規則，在公平公正公開的機制下，全力爭取黨內初選勝利。

徐欣瑩上午發表參選聲明，細數從政資歷，從2屆議員到2屆立委，再到3年前擔任縣長楊文科競選副主委，從幼時在家門巷口跑來跑去，到今天在新竹縣的1市3鎮9鄉跑來跑去；也回憶過去爭取的在地建設，包括新竹縣政府第一個交通專責單位設立、成立交通安全控制中心、全縣第一個小學英語村設立及學校周邊行人保護時相、重視教育爭取教育經費超過20億。

以及，推動「大學生校園服務隊」免費服務中小學生、爭取水土保持農路整修經費超過9.3億、爭取河岸河川整治經費超過12億、打造便利交通網爭取交通建設經費超過74億、爭取偏遠地區30年無自來水完成接管經費超過3億、急重症醫學中心設立、爭取長者婦女小孩各項福利、環境守護捍衛正義等。

「這裡就是我的家鄉，所有努力都令我感覺開心與踏實。」徐欣瑩指出，如今是改革的世代，也是AI科技的時代，她參與地方縣政20多個寒暑，深受民眾的支持與鼓勵，對於未來新竹縣的建設與發展深具信心，因此決定義無反顧站出來回應民眾的期許與期待。

