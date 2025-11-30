宣布參選松信區議員 李明璇走訪菜市場曝真實民心

前國民黨發言人李明璇日前宣布將參選2026年台北市松山信義區議員選舉，昨（29）日與南港內湖市議員參選人陳冠安到福德市場掃街，並親曝感受到的「民心」，強調重新在新的選區，從零開始，「對我來說，時間不早了」。

李明璇昨在臉書表示，她與陳冠安昨到福德市場掃街，因為這裡是信義區和南港區的交界，也是她與陳冠安2個選區的黃金重疊地帶；李認為，菜市場永遠是熱呼呼的，其中人聲、香氣、互動，都讓人覺得這裡最能感受到實際的「民心」。

李明璇進一步透露，她才走沒幾步，就有好多民眾笑著問她「這麼早就開始跑喔？明年才投票耶！」她則回應道「因為我是新人啊，又是重新在新的選區，從零開始，對我來說 時間不早了」；李強調，重新開始的辛苦滋味，只有每天走在地方的她最清楚。

李明璇有感而發表示，每一份遞出去的文宣、每一位停下腳步聽她說話的大姐大哥、尤其是特地回頭叫她、對她說「李明璇加油！！！」的民眾，都是每天給她滿滿電力的來源。

「今天不到一個小時，就送出了上千份文宣」，李明璇表示，她同時也收到了好多微笑和鼓勵，會繼續早起、繼續走，因為這條路，沒有捷徑，只有一步一步向大家證明，她值得成為民眾的「唯一璇擇」。

