宣布參選！賴苡任涉幽靈連署不認罪 證明不逃亡喊：投入國民黨台北市議員初選

賴苡任出庭宣布參選台北市議員。（本刊資料照）

國民黨青年軍的「罷吳四騎士」因涉嫌偽造綠委的罷免連署提議書遭起訴，罷免立委吳思瑤的召集人賴苡任是全案至今不認罪的被告。台北地院今（1日）傳喚他到庭，針對他被限制出境、出海8個月即將到期一事，檢察官認為他仍有逃亡可能，賴苡任為了強調他沒有逃亡的可能，當場宣布他要參選台北士林北投區市議員，投入國民黨初選。

藍營涉偽造連署 黃呂錦茹等人已認罪

國民黨台北市黨部大規模偽造綠委連署，前黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文等人先前已認罪交保，「罷吳四騎士」劉思吟、賴苡任、滿志剛、李孝亮等人則在4月分別20萬至50萬元交保至今。

賴苡任至今仍未認罪，他今被北院傳喚到庭，賴苡任在庭訊時聲請傳喚滿志剛、劉思吟丈夫林叡、國民黨國際部主任董佳瑜作證；檢方則聲請傳喚黃呂錦茹、初文卿、姚富文、劉思吟作證。

檢方反對解禁賴苡任出境 他宣布參選展現留在台灣決心

關於他被限制出境、出海8月即將在本月14日到期，法院詢問他和檢察官的意見，檢方表示，限制出境出海的理由尚未消滅，賴仍有逃亡的可能，反對解禁。

而賴苡任則主張，目前已進入庭審階段，證據都調查完畢，所有人的筆錄口供都已完備，沒有串供、滅證或逃亡的可能，況且他的家庭和工作都在台灣，本案是涉嫌偽造私文書罪，棄保潛逃的罪比本刑還重，誰會逃亡？且已有家人作為擔保人，檢察官認為他有逃亡疑慮明顯不符合事實情況。他也指出，實務上限制出境出海最長就是8個月，已經是對他使用最嚴厲的手段，還有50萬的保釋金。

賴苡任為了強調他會沒有逃亡的能、一定會留在台灣的決心，當庭表示「我正式宣布參選台北第一選區市議員，投入國民黨黨內初選」。他也直言，從他近日的發文和照片不難看出，他早已在準備市議員選舉並開始跑行程，對於要用這種方式宣布參選他很無奈，並表示要投入選舉的人是最不可能逃亡的，還說只有詐騙等經濟類犯罪會逃亡，沒有政治因素會逃亡的，希望透過宣布參選可以讓檢方理解，逃亡的可能性已經不存在。

