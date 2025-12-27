宣布參選2026新北市長 黃國昌今辦首場造勢：給我4年時間

新北市長選戰持續升溫，民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌日前表態競選新北市長，今(27)日更在新北市新莊舉辦首場造勢活動暖身。（黃敬文攝）

黃敬文／台北報導

新北市長選戰持續升溫，民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌日前表態競選新北市長，今(27)日更在新北市新莊舉辦首場造勢活動暖身，民眾黨創黨主席柯文哲預計也會現身力挺；黃國昌致詞時強調，拜託新北市民給我4年時間，一定跟大家證明什麼叫作全力以赴，當年柯文哲可以讓台北市民光榮，現在自己也可以讓新北市民感到驕傲。

黃國昌表示，自己在2023年11月宣布加入民眾黨之時，正是民眾黨風雨飄搖之時，但是沒有時間洩氣，因為「第一天就是戰鬥的開始」，而自己沒有辜負柯文哲的期待，更沒有辜負支持者每一張選票，因為民眾黨所兌現的承諾，都是民進黨過去曾經的主張。

他指出，​「說到做到」應該是對政治人物最基本的要求，曾幾何時，要求政治人物說到做到竟然成為一種奢侈，柯文哲給自己最大的影響是他的執行力，他自認為是一個執行力超強的人，但是當自己還不認識柯文哲的時候，就靜靜地在旁邊看他把一樣一樣對市民的許諾完成。

黃國昌說，6天拆除忠孝橋引道、打造嶄新西區門戶計畫等政績，強調不斷自省「有沒有全力以赴」，帶給所有的市民完全不同的市容、完全不同的面貌，這才是市民需要的市長，「我在柯文哲的身上看到了」。

他也提到，自己雖然被形容成一位喜歡咆哮的人，但原因是我們都受夠官員把所有的時間花在解釋問題，而非花在解決問題上，人民需要的非常簡單，「就是把官員的事情做好，把答應人民的事情做好」，​這不應這麼困難，也不需要有一個咆哮的立委催促著。

黃國昌直言，​每次自己在立法院站在質詢台時，自己真的很想把那些事情拿在手上做，希望能有一個機會，跟台灣人民證明：「做好這些事情不需要有這麼多的推託、藉口以及搪塞」，只要把衣袖捲起來、腰下彎下去好好做，就可以實現對選民的承諾，自己心裡面真正渴望的，是能有機會從一個監督者成為一個執行者。

他表示，自己不是夢想家，而是執行者，因此若能擔任新北市長，將讓新北市不再只是一張漂亮的地圖、華麗的模型，而是為市民鋪平每一條上班的道路、點亮每一盞回家的燈、讓家裡到公園的人行道不再有阻礙、讓小朋友安心在學校吃到熱騰騰的營養午餐。

他強調，將讓新北市不再只是台北市的衛星城市、不再只是回家睡覺的地方，而是能成為市民生活的重心，國民黨已執政新北市16年後，「這一次拜託市民給自己4年時間，證明什麼是全力以赴」，向新北市民展示民眾黨的市政團隊也能和柯文哲一樣，讓台北市民感到光榮，讓新北市民感到驕傲，絕對「說到做到」。

