宣布取消加拿大飛機認證 川普放話：將課徵50%關稅

美國總統川普（Donald Trump）29日宣布，將撤銷加拿大龐巴迪（Bombardier）等飛機的認證，甚至威脅要對加國飛機課徵50%關稅，原因是加拿大政府長期拒絕美國航太龍頭「灣流」（Gulfstream）的認證程序，而川普此舉正是針對加拿大展開的反擊作為，而這項懲罰將持續到灣流公司製造的飛機在該國獲得認證為止。

川普在社群平台真實社群（Truth Social）發文寫道，「鑑於加拿大錯誤、非法且執意拒絕為灣流500、600、700和800型噴射機頒發認證，我們特此取消其龐巴迪環球特快車飛機，以及所有加拿大製飛機的認證，直至美國灣流公司獲得全面認證為止」。

廣告 廣告

此外，川普也提到，加拿大實際上正在透過同樣的認證程序，禁止灣流公司的飛機在加拿大銷售，強調如果這種情況未立即改善，美方將對所有加拿大銷往美國的飛機徵收50%的高額關稅。

《CNN》指出，目前尚不清楚川普是否擁有取消飛機認證的法律權力，白宮也尚未發布任何關於對加拿大飛機徵收關稅的行政命令，川普在聲明中也沒有具體說明取消飛機認證的任何機制。

專家表示，過去沒有任何一位總統直接取消過飛機的認證，這項決定一直由美國聯邦航空總署的航空安全專家做出，認為川普將航空安全作為貿易戰的工具是非常糟糕的決定。如果川普真的停飛所有加拿大製造的飛機，將對美國航空公司和搭機民眾造成沉重打擊。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

頂過降息壓力！聯準會主席鮑爾5月任期結束 川普下週將公布4人選

美正式退出WHO 石崇良表態：台灣仍持續爭取成為觀察員

航母林肯號領軍龐大艦隊進逼！ 川普警告：伊朗時間不多了