宣布國共智庫論壇下周登場 蕭旭岑：國民黨是順應民意

國民黨副主席蕭旭岑與國政基金會副董事長李鴻源說明下周的國共智庫論壇行程。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑今（28日）召開記者會，受國民黨主席鄭麗文指示與委託，他即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國北京出席由國、共兩黨智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動，活動聚焦觀光旅遊交流、產業交流合作與環境永續發展三大民生面向。蕭旭岑更強調，台灣社會主流民意希望兩岸儘速恢復交流，中國國民黨是順應民意。

蕭旭岑表示，鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括：氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題，例如：觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。

廣告 廣告

蕭旭岑表示，在雙方共同磋商下，此次論壇將聚焦三大主題：「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。

蕭旭岑表示，過去國民黨執政期間，兩岸在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作，前總統馬英九任內簽署了23項協議，其中包含海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），迄今民進黨政府完全照單全收。證明兩岸大交流、大合作，和平發展、互利共榮，完全符合兩岸人民的利益。

蕭旭岑指出，民進黨執政10年，兩岸交流幾乎完全斷絕，有許多產業都來拜託國民黨，鄭麗文上任後接見許多產業團體與專家學者，大家都希望國民黨幫忙尋找出路，希望能恢復兩岸交流，協助產業恢復生機，兩岸共同發展，互利互惠，也對台灣民眾的民生與經濟有所助益。

蕭旭岑強調，國民黨絕對站在台灣老百姓那一邊，當前台灣社會的主流民意，是希望兩岸儘速恢復交流，去年下半年更有多份民調，顯示超過8成民眾希望兩岸一定要維持溝通管道。國民黨是順應民意，希望能嘉惠民生，此次論壇活動是一個開始，期待未來能有更多交流合作，促進兩岸安定繁榮與和平發展。

李鴻源也表示，馬英九執政時期，在防災部分，他們就曾協助中國陝西省訓練，在這個基礎下，大家一起面對氣候變遷、面對天災，而台灣的能源問題也是必須要解決的問題。他們總是希望透過這樣的良性交流，讓旅遊業等很多產業因而受益，也很希望台灣的一些技術，非關國安的技術，其實兩邊都可以好好來交流，總是希望互相了解、創造雙贏的機制，讓大家可以和平相處，繼續達到像過去國民黨時代非常良性的互動，所以他相信這次只是第一步，大家有一定共識以後，大家再來慢慢談，在AI、能源、防災、觀光旅遊等部分，後面就會有更實質的工作。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

叫台灣101還是台北101？陳水扁發話：我們都要跟賈永婕學習

國共智庫論壇下周一登場？ 國民黨：近期將正式說明