宣布國家進入緊急狀態！川普簽令 阻止委內瑞拉石油收入遭法院查扣

美國白宮週六表示，總統川普（Donald Trump）已簽署一項行政命令宣布國家進入緊急狀態，目的是阻止法院或債權人查扣、扣押存放在美國財政部帳戶與委內瑞拉石油銷售相關的收入。《路透社》指出，委內瑞拉長期面臨多起索賠爭議，外界關注相關石油收入是否遭債權人追討。

白宮說明，這份緊急命令指出，相關收入存放在「外國政府存款基金」中。命令中宣告，相關款項屬委內瑞拉的主權財產，由美國代為保管、用於政府及外交目的，因此不受私人索賠影響。白宮稱，這些資金將被保全以推進美方外交政策目標，並促成「和平、繁榮與穩定」。

白宮在文件中表示，川普此舉是為了防止委內瑞拉石油收入遭查扣，可能會削弱美國確保委內瑞拉經濟與政治穩定的關鍵作為。路透社也指出，川普是援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）及1976年《國家緊急狀態法》（National Emergencies Act）作為法律依據執行此項命令。

