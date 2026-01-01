宣布國民兵撤離芝加哥、洛杉磯等大城 川普嗆：犯罪飆升就回來

美國總統川普。路透社



美國總統川普週三（12/31）表示，駐守在芝加哥、洛杉磯和波特蘭等城市的國民兵正在逐步撤出，但也強調，如果犯罪率再度飆升時，聯邦軍隊將會「重返」這些城市。

川普（Donald Trump）今年6月起開始派遣國民兵赴洛杉磯、芝加哥、華府、曼菲斯及波特蘭等美國大城，聲稱此舉是為打擊犯罪，以及保護聯邦財產及人員免受抗議者侵害。

川普在自家社群媒體Truth Social發文稱，儘管這些「偉大的愛國者」讓芝加哥、洛杉磯和波特蘭的犯罪率大幅下降，我們仍將從這些城市撤離國民兵。

但他也強調：「當犯罪率再度飆升時，我們必將以更強大且截然不同的姿態重返，而這只是時間問題。」

美國最高法院於上月23日阻止川普在伊利諾州派遣國民兵的企圖，此舉削弱了美國總統向其他州派兵的法律依據。

法院裁決指出，總統接管國民兵的權力僅適用於「特殊」情況，但在初步階段，政府未能提出任何授權依據，允許軍隊在當地執法。

川普今年1月重返白宮後，在全美執行強硬的移民政策與遣返行動，各大城市因此爆發抗議示威。川普還動用總統的特殊權限，派兵前往華府接管當地警力，聲稱此舉是為應對犯罪猖獗。

美國各大城市的地方領袖及民主黨人士均表示，這項面臨法律挑戰的派兵行動實屬不必要。他們指控川普政府濫用聯邦權力，並誇大多數和平抗議活動中零星的暴力事件，藉此為派兵行動辯護。

