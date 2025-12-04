宣布好市多台中第3店擬落腳處惹議 盧秀燕：不贊成反商情緒

台中市長盧秀燕今天（4日）接受媒體聯訪提及，好市多透過第3店的地主向台中市政府提出用地審查，這一塊地大概是3.2公頃，位在大肚山的科技走廊。對於為企業宣布設點惹議，盧秀燕表示，前不久中央政府及各縣市極力爭取輝達設廠，除歡迎重大民間投資落腳台中，市府也會盡最大能力協助。台中要發展經濟，不贊成反商情緒。

台中市長盧秀燕（前）4日列席市議會答詢說，重大投資無論公私願落腳台中，市府都會盡力協助，不贊成反商情緒。（中央社）

台灣好市多擬在台中市展第3店，好市多今天表示，持續透過展店與全球採購降低成本、回饋會員，此為公司一貫且長期的方向；未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

盧秀燕今天稍早表示，好市多（COSTCO）透過地主向台中市政府提用地審查，這一塊地大概是3.2公頃，位在大肚山的科技走廊，也是台灣大道通往海線最重要的交通節點、最重要的門戶。但還沒定案，須送內政部，市府證實有這件事，正確地點或最後結果還是要由好市多宣布。

民主進步黨籍台中市議員江肇國在台中市議會質詢表示，今年10月中市府專案報告證實好市多要落腳海線後，房仲建商都開始漲價，中市府一直替民間企業宣布，令人質疑有炒地皮嫌疑。

此外，台灣民眾黨籍台中市議員江和樹支持好市多在台中展店。

盧秀燕答詢說，好市多、輝達（NVIDIA）都一樣，只要國家、城市有需要，市府都應協助。大家平常要市府多協助工商業，現在表現出來卻有極少數人批評，她擔心這樣的印象會讓人覺得這城市反商，不歡迎民間投資。