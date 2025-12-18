宣布將正式提案「彈劾賴清德」 藍白預告明早召開聯合記者會

民眾黨主席黃國昌。廖瑞祥攝



行政院長卓榮泰日前表態不副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》，民眾黨立法院黨團總召黃國昌18日預告，將在院會正式對總統賴清德提出彈劾案。國民黨團與民眾黨團稍早發布採訪通知，藍白兩黨預計於明（12/19）日在立法院議場前聯合召開記者會，主題為「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」，對外說明相關行動。

針對彈劾行動，國民黨發言人牛煦庭表示，行政院決定不副署已三讀通過的法律，涉及嚴重憲政爭議，藍白兩黨在接獲基層反映後，認為有必要提出反制作為，但必須謀定而後動、整合最大戰力。他指出，彈劾提案並非一時衝動，而是希望藉由憲政程序「把話講清楚」，讓社會理解不副署的憲政定位與後果。

牛煦庭進一步指出，民進黨將爭議導向「不滿意可以倒閣」，但依憲法精神，不副署屬於行政權內部的憲政問題，行政院長提出不副署，理應自行承擔政治責任，與國會是否倒閣無關；透過彈劾案，才能釐清行政權與立法權的分際，使反制措施產生實質效果。

民眾黨18日也透過官方臉書發文指出，賴清德違背總統應為全民最大公僕的角色，不僅發明多項違背民主常識的政治說法，更進一步帶頭指揮行政體系拒絕依法行事，構成毀憲亂政。民眾黨強調，黨團將依《立法院職權行使法》，在院會正式對賴清德提出彈劾案，並要求總統列席說明；該法條正是賴清德過去擔任立委時所參與通過。

民眾黨指出，民主不僅止於選舉，國會監督行政權本為憲政制度核心，將監督行為污名化、將不同意見一概標示為「在野獨裁」，才是真正的威權思維。民眾黨也質疑，賴清德過去曾有超過200天未進台南市議會的紀錄，如今擔任總統，是否正在刷新藐視憲法的新紀錄。

另一方面，立法院18日也通過臨時提案，譴責賴清德總統與卓榮泰院長拒絕副署《財劃法》的作為，並要求依憲法完成副署與公布程序，同時請監察院針對卓榮泰拒絕副署一事，啟動彈劾調查。

