宣布將進軍中國「直播帶貨」！ 館長「化身主持人」：我們會搞得有聲有色

「館長」陳之漢日前遭3名元老級員工毀滅式爆料，雙方隔空互戰。昨(20)日晚間直播時，館長宣布即將進軍澳門、廈門，未來會在中國直播帶貨，大約1個月2次，並透露直播是非常有水準的節目，自己則會化身主持人，喊話「會搞得有聲有色」。

館長分享未來計畫，透露這次去到澳門收穫良多，已經拿到開直播的帳號，即將進軍澳門、廈門，會在2地開直播帶貨，大約1個月2次，12月底就會迎來一場直播，商品都是大品牌，「我們會搞得有聲有色」，但也說主力還是在台灣做生意跟做政治。

館長表示，這是一個節目，透露會有介紹東西的人、可能還會唱歌表演，又或者變身談話性節目，會是非常有水準的Show，自己在節目中會化身主持人，強調會做得非常高檔，現在正在籌備中，團隊分工明確，希望能創下台人在中國開直播的新紀錄，對岸很多的媒體都會去報導，「他們應該會非常關心我這一次在那邊的首次開播，目前層級我不能洩漏。」

館長說，平台抖音非常關注，公司在那邊有很多投資人，直呼這次去真的受寵若驚，因為包含中國人、台商都鼎力支持，然後也接到很多商務邀約，也正在洽談。館長也透露，公司在澳門、廈門都已開啟，不過直播一開始將銷售以其他品牌，在一段時間後才販售自家商品，「因為我們怕東西賣不夠，我們現在做真的來不及」。對方認為館長的流量、話題度，商品銷售額可能會突破想像，「這次我去，光一篇報導，就一個億的播放量」。

館長日前也證實，健身房將進軍中國，首站預計落腳廈門，但這項計畫須等待股東親赴台灣的健身房門市場勘才能確定，並透露雙方談了整整兩天，提到健身事業、商品銷售、品牌建立及公司架構等，皆獲得積極回應。

館長也感嘆，這次赴中國遇到不少貴人，直呼是一段奇幻的旅程，並喊話未來如果在中國打拚賺到錢，一定會回饋台灣社會。

