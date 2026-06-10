宣布懷雙胞胎1個月！愷樂秀超大孕肚照哀嘆「已經胖7公斤」 1神體質網友讚嘆

愷樂宣布懷雙胞胎，公開孕肚照。翻攝Threads@butterfly092288

藝人愷樂（蝴蝶姐姐）自2024年無預警曬出超音波照、宣布升格當媽後，近年生活重心完全放在孩子身上。今年母親節愷樂再度透過社群平台拋出震撼彈，驚喜宣布自己懷上第二胎，而且這次迎來的竟是雙胞胎！今（10日）她在社群平台秀出孕肚照，相隔不到1個月，愷樂的肚子已經有懷孕6、7個月的大小，非常驚人！

母親節官宣 懷上雙胞胎秀超大孕肚

愷樂透露，很幸運兩胎都沒有孕吐反應，「但這次無時無刻都好餓，感覺飽的開關好像當機了，已經胖了7公斤，好害怕喔！」有網友安慰她：「這次一次裝了兩個人，很餓很正常。」愷樂回覆：「真的很餓。」網友也讚嘆：「不會孕吐真好！」

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愷樂哀嘆孕期至今已經胖了7公斤以上，網友安慰「雙胞胎兩人吃容易餓」，肚子看起來也有6個月以上的大小。翻攝Threads@butterfly092288

對兒子喊話 一樣火力全開愛你

愷樂在宣布懷上二胎消息時，感謝向大兒子告白：「鵝子謝謝你選我當媽媽，就算你獨生子的日子即將結束，但不用擔心，媽媽還是會火力全開的愛你。」圈內好友如KID林柏昇等人也紛紛湧入留言區祝賀，網友則認為她在兩年內就升格為三寶媽，進度快得驚人。

愷樂目前生活重心都在兒子身上。翻攝Threads@butterfly092288



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