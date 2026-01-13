宣布戒嚴涉嫌引發內亂 南韓前總統尹錫悅遭檢方求處死刑

南韓前總統尹錫悅，宣布緊急戒嚴一案，因為涉嫌引發內亂，13日遭到檢方求處死刑。（美聯社）



南韓前總統尹錫悅，由於在任期內宣布戒嚴，引發社會動盪，使南韓政治在一定期間之內陷入混亂，嚴重影響國家安全，13日遭到負責調查的獨立檢察組，向法院提出求處死刑的具體建議。

韓聯社報導指出，首爾中央地方法院第25刑事審判合議庭，13日針對尹錫悅涉前發動內亂，以及7名高階軍、警領導官員涉嫌執行與內亂相關任務舉行結案辯論，負責調查此案的「獨立檢察組」（獨檢組）提出對尹錫悅求處死刑的量刑建議。

報導表示，獨檢組助理檢察官朴億洙痛批尹錫悅背棄了遵守南韓憲法，為人民爭取自由的職責與使命，緊急實施戒嚴，在本質上侵犯了國家安全以及國民的生命權，無論是目的、手段或是實施過程，都呈現出反國家行為的特質。此外，朴億洙也表示，尹錫悅出動軍力佔領國會大樓，以及選舉管理委員會辦公室，並且試圖令特定媒體所在的建築斷水斷電，都是反國家勢力史無前例，試圖破壞憲法秩序的重大事件。

朴億洙強調，對於行為是否嚴重破壞了憲法秩序以及民主機制，尹錫悅未曾進行反省或是檢討，最大的受害者便是面對獨裁與強權威脅，憤然起身守護憲政和民主的國民，且尹錫悅為了掌控司法與立法機關，達成長期執政目的而宣布戒嚴，擅自調動應該用於維護國家集體利益的資源，犯罪情節極其惡劣。

因此，對於尹錫悅與包括前國防部長金龍險等人合謀，於不存在任何緊急事態的情況下宣布違憲、違法的緊急戒嚴，並涉嫌動員軍方與警力封鎖國會，妨礙國會就解除緊急戒嚴一事進行表決，更試圖逮捕國會議長禹元植以及時任共同民主黨黨魁、現任總統李在明在內等重要政界人士，罪刑重大，因此提出求處死刑的建議。

