宣布打造「川普級」軍艦 川普：威力強大一百倍

美國總統川普宣佈，美國海軍將建造新型的「川普級」戰艦，川普在召開記者會之前，還端詳了一下示意圖。

美國總統川普22日宣布，美國將建造兩艘全新的「川普級」（Trump class）戰艦。川普形容，這是一種優於現有艦艇的作戰船艦，將用以取代他口中「老舊、疲乏且已過時」的美國艦隊。（葉柏毅報導）

外電報導，川普在國防部長赫格塞斯、海軍部長費蘭，及國務卿盧比歐陪同下，召開記者會，證實他已經批准相關計畫，讓美國海軍開始建造兩艘新的戰艦。他表示，這批戰艦「有助於維持美國軍事霸權、重振美國造船業，並讓全世界的敵人心生畏懼」。

記者會現場展示多張「川普級」戰艦出海的示意圖，川普在記者會開始之前，還仔細端詳了一下這些圖片。川普說，這些設計已經構思多年，這將是美國速度最快、規模最大的戰艦，威力更比歷來建造過的任何戰艦，要強大一百倍，將成為世界歷史上最大的戰艦。

根據川普說法，美國起初將打造兩艘新艦，作為擴編「黃金艦隊」一環。川普說，這項計畫最終將擴展涵蓋20至25艘新艦，將成為「美國海軍艦隊的旗艦」。