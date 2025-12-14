宣布掰了《大集合》不續約！胡瓜最後錄影畫面曝光 真實互動全被拍

記者蔡維歆／台北報導

胡瓜（中）到屏東錄外景。（圖／民視提供）

胡瓜近來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到明年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」近來製作單位到屏東錄影，當天設計「八仙過海各顯神通」的新遊戲，兩邊同時出發，透過水池上的輔助物通過水池，八個人抵達中間之後，拿下上面的雲即可成功。因為是新遊戲，藝人組也派出郭忠祐以及賴慧如出戰，兩個身手矯健的主持人一下子就跳上了中間，而其他藝人卻都在水深火熱，鄭楠鐘還沒踏出腳就直接跌倒，盈瑩好不容易站上平台，卻被掙扎的檸檬拉下水。

台韓高人氣啦啦隊女神金娜妍開場就帶來了一場台韓合作的舞蹈表演，讓全場看得熱血沸騰，金娜妍也參加遊戲挑戰，在一輪接著一輪的比拚下，同為啦啦隊女神檸檬與金娜妍都到了決賽，兩人在最後搶椅子之時，同時坐上了同一張椅子，在推擠之後，金娜妍成功將檸檬「擠」出去，獲得碾壓性勝利，金娜妍並且擺出手臂肌肉，相當的可愛逗趣。

除了K-POP舞風之外， 《綜藝大集合》現場加賽讓大家來一場「國標大風吹」，由阿翔、賴慧如、郭忠祐以及鄭楠鐘上場，阿翔與郭忠祐雖然嘴巴上說著不會跳，但在音樂下之後，兩個人的舞步都相當瘋狂，鄭楠鐘的表情更是豐富，最後決賽之時，剩下郭忠祐與賴慧如兩位主持人比拚，正當大家猜測誰會是冠軍之時，沒想到早就被淘汰的鄭楠鐘居然推開兩位主持人，一屁股坐在了椅子上，而郭忠祐與賴慧如也跌坐在地上，狼狽至極，讓現場的所有人都笑得樂不可支，最後胡瓜也大方的將獎金頒發給三位，皆大歡喜。

