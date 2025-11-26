宣布新增1.25兆國防預算 賴清德：最具威脅的不是武力而是「放棄」

總統賴清德今宣布追加1.25兆國防預算，強調國人團結共同守護國家主權。（圖／鄒保祥攝）

面對中共武力威脅，總統賴清德今（26）日於總統府親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布台灣為因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊規劃兩大行動方案，將新增1.25兆元國防特別預算。他強調，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的不是武力，而是「放棄」，若向侵略者妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。他呼籲國人團結共同守護國家主權。

賴清德指出，北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已經對台灣安全以及台灣的自由民主帶來嚴重威脅。

賴清德說明，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇。近期以來，在台海周邊，各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓台灣區域各方深感不安與困擾。不僅如此，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅，全力守護「民主台灣」。

賴清德宣布國安團隊所規劃兩大行動方案，其中包括國防部完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算規劃，預計在未來8年（2026至2033年），投入1兆2千5百億元的經費。 賴清德表示，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的不是武力，而是「放棄」。有一些人在中國的統戰攻勢下，甚至把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。

「歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役！」賴清德以1938年的歐洲為例，當時曾經相信只要捷克割讓一些土地給法西斯，就可以換來「一世代的和平」，結果迎來的是第二次世界大戰的全面爆發，無數的苦難和悲劇跟著而來。1951年，西藏人民一度以為和北京簽署了「十七條協議」，就可以守住西藏的文化和生活方式，但結果是西藏人民的雪國，變成了共產黨腳下的紅色高原。

賴清德強調，民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口，作為民主國家，或許朝野藍綠各有不同立場，但他深深期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」。這必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，台灣只能團結，也必須團結一致，才能守護國家，守護作為台灣人民的自由。



