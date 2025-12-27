宣布斷開5年婚姻！小煜「超辣前妻」深夜吐心聲：不是衝動
（記者洪承恩／綜合報導）《模范棒棒堂》出身的藝人小煜（楊奇煜）日前對外證實，已於今年9月與護理師妻子言言完成離婚手續，結束5年婚姻。消息曝光後引發關注，近日言言也在社群平台首度公開心聲，強調即便夫妻關係畫下句點，對孩子與家人的愛從未改變，並親自說明兩人分開的真正原因。
言言在貼文中提到，這個決定並非衝動，而是希望雙方都能以更健康的狀態生活，用更穩定的心去守護孩子成長。她坦言，夫妻緣分雖然走到終點，但那份情感並未消失，只是轉換成不同形式的陪伴與守護，「同樣深、同樣真」。
她也提到，孩子與家人或許會在過程中感到困惑、不安，甚至擔心是不是少了一份愛，但她想清楚告訴家人，無論家庭型態如何改變，給予孩子的關心與照顧從未減少，兩人依然是孩子的爸爸與媽媽，這一點不會動搖。
在社群分享的影片中，言言也曬出一家人在聖誕節團聚的畫面，傳達即便離婚，家庭依舊維持溫暖互動。她強調，選擇分開並不是否定過去，而是希望未來能以更成熟、平衡的方式繼續走下去。
最後，言言也向親友與家人表達感謝，感謝大家在這段時間給予理解、包容與體諒，讓家庭仍能在愛與支持中前行。至於外界先前傳出離婚與男方私生活有關的傳聞，小煜經紀人已回應屬不實報導，從言言的發文內容來看，雙方確實是理性、和平地結束婚姻關係。
