宣布斷5年婚！小煜爆「常喝醉回家愛玩越界」 前妻首公布離婚主因了
記者蔡維歆／台北報導
小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但之後卻遭週刊連環式爆料，指出男方遭疑愛玩越界，婚後經常喝到爛醉返家，事後小煜經紀人以8字表示：｢不實報導，不予回應。如今面對新的一年即將到來，言言27日發文寫下：「雖然離婚了，但我們對家人的愛不變。」並公開離婚主因。
談及離婚原因，言言解釋做出這個決定，「是因為想用更健康的方式生活，也希望用更穩定的心，繼續守護你們的成長。」她認為雖然夫妻緣分已盡，但那份愛「會用不同的方式存在，卻同樣深、同樣真」，轉化為另一種形式的陪伴與守護。
雖然這過程可能會帶給家人不安，但她想讓家人知道，「你們得到的愛，從未減少一分。」同時重申雙方依然是家人的父母，這一點從來沒有改變。最後言言也向身邊的親友道謝，「謝謝這個家庭裡的每一位成員，無論是親人、朋友，還是關心我們的長輩，謝謝大家願意包容、理解並給予體諒，因為你們的支持，這依然是一個充滿愛的家庭。」
