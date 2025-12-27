宣布斷5年婚！小煜爆「常喝醉回家愛玩越界」 前妻首公布離婚主因了

記者蔡維歆／台北報導

小煜跟言言離婚。（圖／翻攝自IG）

小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但之後卻遭週刊連環式爆料，指出男方遭疑愛玩越界，婚後經常喝到爛醉返家，事後小煜經紀人以8字表示：｢不實報導，不予回應。如今面對新的一年即將到來，言言27日發文寫下：「雖然離婚了，但我們對家人的愛不變。」並公開離婚主因。

言言吐露兩個離婚原因。（圖／翻攝自IG）

談及離婚原因，言言解釋做出這個決定，「是因為想用更健康的方式生活，也希望用更穩定的心，繼續守護你們的成長。」她認為雖然夫妻緣分已盡，但那份愛「會用不同的方式存在，卻同樣深、同樣真」，轉化為另一種形式的陪伴與守護。

廣告 廣告

雖然這過程可能會帶給家人不安，但她想讓家人知道，「你們得到的愛，從未減少一分。」同時重申雙方依然是家人的父母，這一點從來沒有改變。最後言言也向身邊的親友道謝，「謝謝這個家庭裡的每一位成員，無論是親人、朋友，還是關心我們的長輩，謝謝大家願意包容、理解並給予體諒，因為你們的支持，這依然是一個充滿愛的家庭。」

更多三立新聞網報導

痛喊「父母過世都不及」！資深女星孫子遭酒駕撞癱 照顧者女兒也垮了

王ADEN校唱臭臉翻車！孫德榮出面開轟「假大牌」：藝人的滔天大罪

還比香蕉哥哥小1歲！翁立友「跟阿信同年」公布真實年紀 全場嚇傻

才驚認「已當爸」！許志豪世紀婚宴照震撼流出 新娘超狂身分曝光

