宣布爭取國民黨花蓮縣長提名！何啟聖：盼打開傅氏王朝「堰塞湖」

[Newtalk新聞] 資深媒體人、致理科技大學教授何啟聖5日晚間透過臉書宣布將爭取國民黨花蓮縣長提名，並已將初選宣言送到國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室。何啟聖表示，國民黨立法院黨團總召傅崐萁與其妻子、花蓮縣長徐榛蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲。傅崐萁的問題從來不是「偶有爭議」，而是一整套反覆出現、彼此呼應的敗行劣跡。「傅氏王朝」儼然成為花蓮政治上的「堰塞湖」，危害花蓮的未來，也拖累國民黨的社會形象。因此他決定參選，盼打開花蓮被壟斷的政治,打開被封閉的未來。

何啟聖在臉書發文寫道：「在民主時代，一個地方若長期被稱為『王國』，那不是地方的榮耀，而是民主的恥辱。花蓮，被外界稱為『花蓮王』的，不是秀麗的山海，不是璀燦的文化，而是一個政治人物的名字──傅崐萁。多年來，傅崐萁與其妻徐臻蔚輪流掌控縣政與政治資源長達廿三年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲。而如今，更堂而皇之、毫不避諱的規劃由吉安鄉長游淑貞接班，彷彿花蓮的未來，只存在於『傅氏王朝』政治家族的行事曆當中。而這樣的形象，不啻是對我中國國民黨宣稱銳意革新的嘲諷，更是對台灣民主發展上的嚴重戕害。」

何啟聖指出：「談政治正當性，不能迴避一個事實──傅崐萁的問題，從來不是『偶有爭議』，而是一整套反覆出現、彼此呼應的敗行劣跡。他曾因內線交易、操縱股市遭判刑定讞並入獄服刑；在花蓮主政期間，又爆發理想大地土地交易的鉅額利益爭議；地震重建善款與公款，屢遭質疑被挪作個人政治行銷使用，甚而有捐款人要求退還善款。對外，他踐踏市場公平；對內，則傳出打壓善盡監督職責的黨籍縣議員，讓監督者成為被『處理』的對象。在制度邊緣，他曾以『假離婚』方式進行權力布局；在公共倫理上，又涉及性騷擾女性媒體主管的指控。」

何啟聖續指，傅崐萁部分案件未獲起訴，但司法結果不等於政治清白，道德責任不會因此消失。更諷刺的是，傅崐萁回到中國國民黨後，他在黨內中央委員選舉中即遭徐巧芯具名檢舉涉及賄選，卻在黨中央曲意維護下不了了之。這也正是為什麼，連黨內同志金溥聰、徐巧芯、鍾沛君等都曾直言傅崐萁是「國民黨的病毒」，不是辱罵，而是政治判斷，只要這樣的人仍在權力核心，改革就不可能被社會相信。而他在黨團幹部交接的公開場合，竟還能以一句「走政治路，沒背個兩三條（案件），不會大尾」來戲謔司法底線、合理化政治不清白，更暴露出一種早已失序的權力價值觀。

何啟聖示警：「當一位政治人物可以如此輕率地，把刑事爭議、司法案件，描繪成從政過程中『理所當然的配件』，甚至暗示『沒有這些，反而不夠資格』，那麼這已不是個人修辭的問題，而是政治文化的潰爛。這樣的話語，實質上是在向社會傳遞一個極其危險的訊息：— 清廉，不再是基本要求；— 守法，不再是政治加分；— 承擔責任，反而成了可被嘲諷的天真。這正是為什麼，傅崐萁不只是爭議人物，而是一種錯誤政治文化的象徵。這些不是彼此無關的事件，而是同一種政治文化的不同面向──把法律當工具、把制度當漏洞、把公共資源與政治權力，視為家族與個人的資產。」

何啟聖呼籲：「這不是個人問題，而是整個政黨必須共同承擔的政治負擔。我要的不是鬥爭，是制度。因此，我公開要求中國國民黨：花蓮縣長提名，必須舉辦公開、公平、具競爭性的初選。不是為任何家族背書，不是為任何既定接班鋪路，而是讓所有具有民意基礎、具有政治正當性的人，站在同一個制度起跑線上。所以，我堅定主張，這場初選，應納入──傅家屬意的接班人游淑貞，也應納入有意重回國民黨、卻被排斥，而在地方享有聲望的縣議長張峻，以及認同國民黨，願意參選的所有同志。」

何啟聖強調，藉著公平的初選產生真正符合民意的國民黨候選人，才能讓花蓮真正從「人治」走回「民主」，掙脫「傅氏王朝」的掌控，重回花蓮人的手中。請不要再玩來路不明的黨內參考式民調那一套「宮廷政治」的把戲。這樣的選舉，花蓮才會贏。這場的初選反而能讓2026年的大選提前定錨，避免派系惡鬥、避免同室操戈、避免金錢氾濫、避免社會撕裂。在國民黨整合出一組候選人的情況下，這更可能成為花蓮史上最乾淨的選舉，也是一次真正超越藍綠白的地方和解。更重要的是，它能讓那些因厭惡家族政治而離開國民黨的花蓮政治菁英有機會回到制度、回到理念、回到公共服務的初心。

何啟聖也提到：「我不是花蓮人，但我為花蓮站出來。我知道，我不是花蓮出生。但在九二三花蓮重災之後，全台灣湧入的救災志工、數以萬計的「鏟子超人」，早已用行動證明了一件事，我們都屬於花蓮。花蓮的山水從不拒絕任何人的奉獻，花蓮有世界級的好山好水，不應被政治上的窮山惡水所污染，更不應被一家一室所堰塞。花蓮不姓『傅』，花蓮不是傅家的花蓮，是花蓮人的花蓮，是台灣的花蓮，是世界的花蓮。我的參選，不是為了佔據花蓮，而是為了打開花蓮——打開被壟斷的政治，打開被封閉的未來。」

何啟聖在文末寫下：「花蓮不只值得乾淨的空氣與壯麗的山海，花蓮更值得清明的政治、可被監督的權力，以及不再被任何家族綁架的未來。這不是一場私人恩怨，這是一場民主的自救。不切除病灶，就只能一起沉淪。一條河若二十三年不曾清淤，必然淤塞腐臭；台灣不是不能有家族政治，但人民不該容忍壟斷的家族政治，更不該接受已然『王朝化』的家族政治。『傅氏王朝』儼然成為花蓮政治上的堰塞湖，危害花蓮的未來，也拖累國民黨的社會形象。所以，我，何啟聖，站出來，正式宣布投入這場改變──為民主而戰。」

