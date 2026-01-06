宣布爭取國民黨花蓮縣長提名！ 何啟聖：終結「傅氏王朝」

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

資深媒體人何啟聖昨(5)日晚間宣布參選花蓮縣長，並發表宣言為「打開花蓮 終結王朝」，直指國民黨立院黨團總召傅崐萁及其妻徐臻蔚輪流掌控縣政與政治資源多年，彷彿花蓮的未來，只存在於「傅氏王朝」的行事曆，直呼這樣的形象，不僅是對國民黨宣稱銳意革新的嘲諷，更是對台灣民主發展上的嚴重戕害。

何啟聖發文表示，昨天下午已經將決志投入花蓮縣長選舉，堅定主張舉辦公平、公正、公開的黨內初選的宣言，親送國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室，透露投入初選的初衷為「救黨、救花蓮、救民主」；「救黨，是為了救花蓮；救花蓮，是為了救民主」；「不救黨，花蓮沒救；不救花蓮，民主必亡」。指出在民主時代，一個地方若長期被稱為「王國」，那不是地方榮耀，是民主恥辱，而花蓮被外界稱為「花蓮王」的，不是秀麗的山海，不是璀燦的文化，而是一個政治人物的名字「傅崐萁」。

何啟聖指出，傅崐萁和徐臻蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲，如今更堂而皇之、毫不避諱的規劃由吉安鄉長游淑貞接班，彷彿花蓮的未來，只存在於「傅氏王朝」政治家族的行事曆當中。而這樣的形象，不只是對國民黨宣稱銳意革新的嘲諷，更是對台灣民主發展上的嚴重戕害。認為強調銳意革新的國民黨，不應對此視如不見，更要有人警醒、自覺。

何啟聖表示，傅崐萁的問題，從來不是「偶有爭議」，而是一整套反覆出現、彼此呼應的敗行劣跡，連黨內人士金溥聰、徐巧芯、鍾沛君等都曾直言傅崐萁是「國民黨的病毒」。他怒批傅崑萁戲謔司法底線、合理化政治不清白，這已不是個人修辭的問題，而是政治文化的潰爛，因此他公開要求國民黨，在花蓮縣長提名上，必須舉辦公開、公平、具競爭性的初選，直呼「傅氏王朝」儼然成為花蓮政治上的堰塞湖，危害花蓮的未來，也拖累國民黨的社會形象。所以他正式宣布投入這場改變，為民主而戰。

