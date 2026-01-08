宣布獨立！GR成為性能車品牌、還要復活傳奇跑車

記者鍾釗榛／綜合報導

Gazoo Racing 成為全新獨立品牌。（圖／翻攝Toyota網站）

豐田集團的品牌版圖再度擴張，繼Century世紀品牌獨立後，Toyota Gazoo Racing也即將正式「轉正」，未來將以「Gazoo Racing」之名成為全新獨立品牌，定位介於Toyota與Lexus、Century之間，專責性能車與賽車事業。這也象徵豐田正式把GR從性能部門，升級為能獨當一面的跑車品牌。

GR定位介於Toyota與Lexus、Century之間。（翻攝Toyota網站）

超跑不掛Toyota銘牌

其實這個布局早已有跡可循。日前亮相的GR GT超跑，不僅車上完全看不到Toyota標誌，更確定將透過指定Lexus展間販售。這款搭載雙渦輪4.0升V8引擎的超級跑車，象徵GR將走向更高端、更專業的性能領域，也讓Gazoo Racing真正站上超跑舞台。

廣告 廣告

Toyota GR GT超跑。（圖／翻攝Toyota網站）

Supra、86全面轉投GR門下

未來Gazoo Racing的產品線也不只是一輛GR GT這麼簡單。傳聞已久的MR2有望復活，並以中置引擎設定登場；全新Supra也確定回歸，而且將不再與BMW合作；下一代86則可能成為GR品牌的入門跑車。搭配GR Yaris與GR Corolla兩款高性能掀背車，整個GR家族陣容可說火力全開。

GR Supra將有後繼版本。（圖／翻攝TOYOTA網站）

四缸也能破400匹

除了V8旗艦超跑，GR未來主力動力將是全新2.0升渦輪引擎「G20E」，輸出突破400匹馬力，不僅可用於前置引擎車型，也能支援中置引擎配置，為MR2復活鋪路。這具引擎預計將成為新世代GR車系的性能核心。

GR Corolla也將迎來全面進化。（圖／翻攝Toyota網站）

電動性能時代同步佈局

Gazoo Racing也不只押寶燃油引擎，雙馬達四驅的FT-Se電動跑車預計2026年後量產，而傳說中的電動LFA也正在規劃中。從賽道到街道、從燃油到電動，GR正準備打造完整的高性能王國。

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／1000匹馬力＋防彈裝甲 軍規裝甲車你也可以買

「瑞典坦克」下殺最多逾30萬元！想買Volvo時機到了

怎能不愛車／固態電池真的來了！這輛電動重機科技逆天

怎能不愛車／紅牛不只賣飲料 現在還賣1.9億限量超跑

