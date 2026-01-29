宣布登記參選民進黨團幹部！蔡其昌：若有機會承擔、期盼朝野討論回到制度

民進黨團三長即將改選，總召柯建銘是否續任備受關注，綠委蔡其昌黨內呼聲高。蔡其昌今（29）日下午發文宣布登記黨團幹部，他表示，這個決定不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，「如果有機會承擔，我期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。」

蔡其昌今日下午在臉書發文、並貼出一張走向民進黨團辦公室的照片表示，這段時間，陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在這個階段，多分擔一些責任。對每一份信任與期待，他都放在心上，也心懷感謝。

蔡其昌再說，他並不是一個習慣談論位置或角色的人。對他來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好。也正因如此，面對大家的勸進，他其實思考了很久的時間。

蔡其昌指出，民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持，都是他們重要的資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。

「在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記」，蔡其昌強調，這個決定不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓他們更團結、更有共識。

蔡其昌並說，無論結果如何，他都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。對他來說，最重要的不是個人的角色，而是大家能不能一起，把國家照顧好，把該做的事做好。

蔡其昌最後說，他也想藉這機會表達，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，「但我始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔，我期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。」

