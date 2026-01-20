宣布眾議院23日解散...高市早苗盼全民共同決定日本未來...再提「台灣有事」直指中國威脅

日本首相高市早苗昨（20日）正式宣布，將於23日解散眾議院，並於2月8日舉行眾議院選舉投開票。高市早苗希望能透過人民直接決定是否將國家委託給她經營，與民眾共同決定日本的未來；高市也再度提到「台灣有事論｣，直指中國威脅不斷，強調未來會繼續強化與美國等盟友的合作。

據報導，高市早苗昨日在首相官邸召開記者會，公開宣布於23日解散眾議院，並依「1月27日公告、2月8日投開票」的方向協調後續的眾議院選舉，而這將是自2024年10月以來，再度舉行眾議院選舉。

高市早苗希望趁現在內閣支持率維持在70%以上的情況下，透過改選重新獲得民意授權，以此穩定執政基礎，對此她也表示，將賭上首相大位，選擇不逃避、不拖延，與人民共同決定日本的未來。她表示，希望人民直接決定是否將國家的經營權委託給她，自己是否能繼續擔任內閣總理大臣。



自民黨在眾議院目前擁有199席次，未能單獨過半，即便與聯合執政的日本維新會加總，只是恰好是總數465席中的233席，少一席就會失去過半門檻，具跑票風險，將讓高市在推動經濟改革和加強國防等重大法案時面臨強力制衡。



據報導，高市早苗再次提到「台灣有事論」，強調日本正面臨非常嚴峻的國際情勢，包括中國先前在台灣周邊海域進行軍事演習，國家重大的外交與安全保證政策，若缺少國民強而有力的支持，恐怕難以順利施行。

(圖片來源：首相官邸)

