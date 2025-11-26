宣布終止殯儀館禮儀廳興辦計畫 余文忠：落實縣市合一、打造公私學三贏
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／苗栗報導
苗栗市生命紀念館於111年7月落成啟用，苗栗市長余文忠上任後，延續原市政規劃，並持續推動新建殯儀館及禮儀廳計畫。然而，基於整體縣域發展、政策連動性以及長遠城市治理需要，余文忠今（26）日宣布，為配合苗栗縣政府推動的聯合大學城計劃，市公所將停止開發，正式終止苗栗市殯葬設施中殯儀館、禮儀廳的興辦作業。
苗栗市公所指出，此案源自前市長邱鎮軍於第三公墓推動生命紀念園區開發。第三公墓全區9公頃，生命紀念館約佔1公頃，其餘8公頃為傳統土葬區；邱鎮軍於112年啟動8公頃開發並完成招標，與廠商簽訂包括公墓更新、興辦計畫、水保及環評等相關契約。
苗栗市公所進一步指出，余文忠上任後延續市政方向，依據鄉親對殯葬空間的需求，再次調整為1公頃的殯葬設施開發；今年8月完成公開招標，9月依約執行。
「每項政策都不應僵化，而應考量縣市共同發展與資源最適配置。」余文忠表示，日前苗栗縣長鍾東錦於縣務會議中宣布以促參方式推動平價青年住宅，打造聯合大學成為真正的大學城，讓年輕人能留在苗栗升學、就業與成家。
余文忠提到，在縣市合一的政策精神下，苗栗市作為縣治核心城市，應與縣府同步規劃、同向前進、強化合作，而非各自為政。基於此，市公所決定終止殯儀館禮儀廳興辦計畫，以便集中行政能量、財政資源與土地利用，支持縣府青年住宅、大學城建設、教育升學與就業鏈結等重大政策。
「終止建設並非放棄殯葬責任。」苗栗市公所強調，目前民間業者已陸續投入殯葬服務空間與設施規劃，提供市場化與安全法規下的專業服務，市公所也將持續關注市民殯葬設施需求。
苗栗市公所說明，未來將以「公部門政策導引、私部門專業投入、學術單位研發創新」的三方合作模式，共同支持大學城計畫與青年發展政策，形成公私學三贏的新治理架構。
「這不是停止，而是轉型；不是退出，而是前進。」余文忠也強調，透過資源集中、效益最大化，將與縣府攜手打造宜居、宜學、宜業的苗栗。
照片來源：翻攝自余文忠臉書、苗栗市公所提供
