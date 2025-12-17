宣布結束營業又改口! 賣場"照常清倉促銷" 民眾搶便宜

中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導

台中一間連鎖賣場，11月中宣布，因為租約到期緣故，將於12月22日結束營業。不料，結束營業前，業者昨天又突然宣布，經過跟地主不斷溝通後，願意讓賣場繼續經營，但本來推出的清倉大促銷，也不能隨意喊停，反而吸引不少民眾搶到便宜。





從宣布關店到繼續營業 民眾趁促銷搶便宜

連鎖賣場宣布結束營業舉行促銷清倉但最後又宣布不關了 民眾趁促銷來搶便宜。（圖／翻攝畫面）









賣場內掛滿結束營業牌子，以及清倉促銷，花車上滿滿衣服，甚至襯衫下殺一件69元，不少民眾來搶便宜，台中這間連鎖賣場，11月份就已經預告因為租約到期，將在12月22日結束營業，沒想到結局出現大反轉，16日又貼出公告，經過和地主不斷溝通，賣場會繼續24小時營業。

賣場宣布結束營業後舉辦促銷 賣場貨架上商品空空蕩蕩。（圖／翻攝畫面）





其實11月18日宣布要結束營業後，賣場就進行了大規模清倉促銷，看看賣場內，商品陳列區架上空空蕩蕩，幾乎被民眾掃貨掃光光，而不少進駐的店家，乾脆把過季商品全都拿來這拍賣，甚至還賠本降價賣。位在台中靠近七期和逢甲商圈旁的賣場占地約3000坪，在地經營超過20年，從宣布到關店到決定繼續營業，時間不到一個月，也讓在地民眾心情像洗三溫暖，而已經離開的廠商，留下空櫃位，賣場也得重新招商，引來人潮。





