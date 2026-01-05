即時中心／梁博超報導

美軍在當地時間上週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押送至美國紐約的布魯克林拘留中心，面臨毒品走私等指控。美國總統川普週日（4日）晚間在空軍一號上表示，美國正「掌控」委內瑞拉，並透露美國政府正與剛宣誓就職的代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）接觸；川普也要求委國提供「全面權限（total access）」，需要獲取該國的石油及其他資源，「這能讓我們重建委內瑞拉。」

廣告 廣告

根據CNN報導，川普週日晚間在返回華府的空軍一號上告訴記者，「別問我誰在掌權，因為我給出的答案會非常有爭議。」當被進一步追問這句話的含意時，川普則說，「這意味著我們在掌控。我們正在掌控。」

川普提到，雖然他個人尚未與委國代理總統羅德里格斯交談，但其他人已經談過了；並強調，他會在「適當的時間」與羅德里格斯對話。川普還稱，美國並未向羅德里格斯承諾任何條件，但點出「她正在配合」。

同時川普也認為，委內瑞拉「現在是一個死去的國家」，必須讓它復甦。「我們將需要石油公司進行大規模投資，讓基礎設施重新運作。」

川普強調，在短期內就需要羅德里格斯向美國提供「全面權限（total access）」。他指出，「我們需要全面權限，我們需要獲取該國的石油以及其他資源，這能讓我們重建委內瑞拉。」

另外，川普重申了他早些時候接受《大西洋月刊》（The Atlantic）訪問時的說法，警告羅德里格斯如果「不做正確的事」，將會付出巨大代價，「可能比馬杜洛還要嚴重」。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：快新聞／宣布美國正「掌控」委內瑞拉！川普要求代總統提供「全面權限」：這能重建國家

更多民視新聞報導

黃國昌遞辭職書！談「兩年條款」 曝柯文哲曾提議留在立院

馬杜洛昔嗆川普「來抓我啊」 白宮曬叫囂片狠打臉！

沈伯洋又遭恐嚇！藍白不譴責中共卻劍指卓燮 陳培瑜：只敢欺負自家人

