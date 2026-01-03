宣布美暫時接管委內瑞拉！川普：派石油公司進駐、不排除地面行動

川普在佛羅里達州海湖俱樂部舉行記者會說明此次行動細節。 圖：翻攝白宮臉書

[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）夫婦並將帶往紐約受審。美國總統川普（Donald Trump）表示，在委內瑞拉能夠完成「安全、適當且審慎的政權交接」之前，美國將暫時負責治理委內瑞拉，並不排除進一步軍事行動，以確保美方目標完全實現。此外，美國石油公司也將進駐委內瑞拉，而美國對委內瑞拉的石油禁令仍然有效。

綜合外媒報導，川普今天在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會說明此次行動細節，並透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）押解馬杜洛離境的照片。川普指稱，在他的指示下，美軍於前一晚及今天清晨，在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）執行一項「非凡的軍事行動」，整個過程中，美軍未有任何人員傷亡，也未損失任何軍事裝備，是「自第二次世界大戰以來未曾見過的攻擊行動」。

川普強調，在完成政權交接前「我們將治理這個國家（委內瑞拉）」，美國希望為委內瑞拉人民帶來和平、自由與正義，也讓目前旅居海外、希望返國的委內瑞拉人看到未來。委內瑞拉石油產業在馬杜洛執政期間幾乎陷入停擺，實際產量遠低於原本可達水準，美國將派遣規模龐大的石油公司進入委內瑞拉，投入數十億美元修復嚴重受損的基礎設施，特別是石油相關設施，並為該國重新創造收入。

川普提到，美國對委內瑞拉石油的禁運措施仍全面生效，美軍也將持續保持高度戒備。美國的治理將由一個以美國高級官員為主的「團隊」負責，重點放在修復石油產業，並確保委內瑞拉民眾「也能得到照顧」。川普被問及是否會派遣美軍地面部隊時回應，為了確保委內瑞拉得到妥善治理，他「不害怕」採取任何必要手段。美方原本已準備在必要時發動「第二波」攻勢，但目前看來可能已不需要。美國艦隊仍處於待命狀態，在美國的要求完全獲得滿足前，將保留所有軍事選項。

卡拉卡斯今天凌晨發生多起爆炸，並可聽見飛機低空飛越，部分地區包含軍事設施一度停電。川普隨後發文證實，美方已逮捕馬杜洛及其妻子，並將兩人押送離境。他之後告訴福斯新聞（Fox News），自己即時觀看了美軍特種部隊突襲抓捕馬杜洛的過程，馬杜洛夫婦已搭乘美國軍艦前往紐約，將在當地接受司法審判。美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、武器相關罪名及共謀等多項指控，案件已由紐約南區聯邦地區法院起訴。

川普宣稱，此舉符合美國長期外交政策與門羅主義（Monroe Doctrine）精神，確保美國在西半球的主導地位不受挑戰。在馬杜洛這名「現已下台的獨裁者」統治下，委內瑞拉逐漸接納外國敵對勢力，並獲取可能威脅美國利益與安全的攻擊性武器。川普發言時，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及聯合參謀主席凱恩（Dan Caine）均陪同在側。

另一方面，川普也警告，馬杜洛的支持者應轉變立場，若繼續效忠馬杜洛，未來將「非常不利」。對於是否支持諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）執政，川普坦言仍需評估。馬查多則在社群平台X（前推特）發文寫道，反對派已準備好接管政權，呼籲由她在近期選舉中的代理人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）上任，並敦促武裝部隊承認其領導地位。

