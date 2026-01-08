宣布與委內瑞拉達成石油協議 川普：交易收入將購買「美國製造」產品

即時中心／綜合報導

美國總統川普最新宣布與委內瑞拉達成石油協議，委國將利用從與美國的石油貿易中獲得資金，採購「美國製造」的產品；他強調這是個明智的選擇，促進兩國經濟合作。而委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的聲明也指出，「正依兩國現行商業關係框架，與美國洽談原油銷售量。」

川普在自家社群平台「Truth Social」上發文表示，他接到通知，指委內瑞拉將利用從與美國的石油貿易中獲得資金，採購「美國製造」的產品。這些採購項目將包括農產品、藥品、醫療器械，以及用於改善委內瑞拉電網與能源設施的設備。

「換句話說，委內瑞拉正承諾將美國作為其主要合作夥伴進行貿易」，川普強調這是個明智的選擇，「對委內瑞拉人民和美國人民而言都是一件非常好的事情。」

委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）在稍早發布的簡短聲明中也指出，「正依兩國現行商業關係框架，與美國洽談原油銷售量。」不過，該公司的董事會成員兼工會領導人蘭格爾告訴《路透社》，如果美國想要委內瑞拉的石油，就需要以國際價格購買。

「如果他們想買，時機成熟時自然會買，也會以國際價格出售。這跟川普的意圖完全不同，好像石油就應該屬於他們，因為我們欠了他們似的。但我們不欠美國任何東西。」蘭格爾補充，雪佛龍（Chevron）擁有美國頒發的特殊許可證，可以無視制裁，是目前唯一一家能從委內瑞拉出口原油的公司

