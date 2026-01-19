宣布解散眾議院倒數？高市早苗將開記者會 聚焦這些事「同步處理台海爭議」

日本首相高市早苗將於今（19）日傍晚舉行記者會，表明在23日通常國會開議之初解散眾議院的立場。朝野政黨正急於準備，預計眾議院選舉日程為「1月27日公示、2月8日投開票」。高市早苗預計將在記者會上，針對聯合執政架構及「強韌經濟」等議題尋求選民信任，並說明選在此時解散的理由。

據日媒報導，高市早苗將於同日下午在官邸與經團連會長筒井義信等人進行會談。至於高市早苗就任後的首次訪美行程，日、美兩國政府正以3月20日為主軸進行調整，目標是在預計4月舉行的美中領袖會談前，先就台海爭議所引發的對中政策進行協調。

與此同時，立憲民主黨與公明黨合組的新黨「中道改革聯合」於19日上午發表標榜「生活者優先」的綱領，並於下午公布基本政策。綱領明記「紮實推進生活者優先的政策」，列舉五大政策支柱，分別是「持續性經濟成長」、「建構新的社會保障模式」、「實現包容性社會」、「現實的外交防衛政策與深化憲法修正討論」以及「不斷的政治改革與選舉制度改革」。在下午公布的基本政策中，針對安全保障相關法，將朝向認定存立危機事態下為自衛行使自衛權合憲的方向調整，並在獲得地方同意等條件下容許核電廠重啟。

另一方面，日媒報導，自民黨執政聯盟「日本維新之會」的地域政黨「大阪維新之會」18日晚間在大阪市黨部與線上同步召開緊急全體會議，大阪府知事、代表吉村洋文呼籲全黨團結一致，迎接重新舉行的雙重選舉。全體會議採非公開形式進行，據與會者透露，吉村洋文針對倉促決定投入雙重選舉一事致歉，表示「對所屬議員協商不足，深感抱歉」，並坦言「光靠我一個人連海報都沒辦法貼」，懇求黨內全力協助選舉。

