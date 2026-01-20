宣布解散眾議院直面民意...高市早苗金句脫口引發日網熱讚：一個不敢挑戰的國家...就不會有未來

日本首相高市早苗昨（20日）正式宣布，將於23日解散眾議院，並於2月8日舉行眾議院選舉投開票。高市早苗除了再度提到「台灣有事論｣，點名中國威脅外，在記者會上也拋出金句「一個不敢挑戰的國家，就不會有未來」，受到日本網友大力稱讚，又引發了一波輿論風潮。

高市早苗昨日在首相官邸召開記者會，公開宣布於23日解散眾議院，並依「1月27日公告、2月8日投開票」的方向協調後續的眾議院選舉，而這將是自2024年10月以來，再度舉行眾議院選舉。

據《產經新聞》報導，高市早苗當天在記者會上引用已故前日本首相安倍晉三10年前任自民黨總裁的新年感言。她說：「面對困難，我們早就做好心理準備，但未來不是靠別人施捨，而是要靠我們自己一步一步去開創。」並表示，這是現在的日本最需要的一句話。



高市早苗接著即脫口金句，「如果一個國家不敢去挑戰新事物，就沒有未來。」她強調，若政治只求守舊自保，就不可能誕生希望，而有希望的未來，不會自己從天上掉下來，也不能等著別人幫我們打造，必須自己下決心，用雙手創造我們想要的未來。



高市也說，自己想打造一個人人都能很有自信說出「日本未來充滿希望」、「日本處處都有機會」的社會，為此她願意站在最前線。

(圖片來源：首相官邸)

