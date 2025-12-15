宣布財劃法不予副署 卓榮泰：承擔阻止惡法的憲政責任

行政院針對11月14日立法院三讀修正通過的《財政收支劃分法》部分條文提出覆議案，遭藍、白聯手否決；行政院版《財劃法》也遭藍、白在程序委員會暫緩列案，無法審查。行政院長卓榮泰今日(15日)下午親上火線召開「捍衛憲政秩序」記者會，表示「身為行政院長，將依照《中華民國憲法》第37條，決定不予副署本次修法」。

卓榮泰表示，他就任行政院長時，曾在總統面前宣誓恪遵國家法令、盡忠職守、依法行政，這也是依《中華民國憲法》第53條規定，行政院是國家最高行政機關，院長有責任忠誠履行行政首長職務與憲法責任。

卓榮泰指出，立法院此次再修正的《財政收支劃分法》存在明顯違憲之處。首先，該修法違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權；其次，修法過程未符合公開透明與實質討論原則，破壞民主程序，一旦施行，將對國家發展造成無可回復的重大危害。

卓榮泰表示，依憲政體制，行政與立法間的憲政爭議理應由憲法法庭作最終判決，但立法院修訂《憲法訴訟法》，不合理提高憲法法庭議決門檻，並多次杯葛賴清德總統提名的大法官人選，導致憲法法庭無法正常運作，失去彌平憲政爭議的能力。

卓榮泰強調，今日是總統依法公布財劃法修正案的最後期限，行政院必須以「不予副署」的方式捍衛民主憲政與國家發展。

卓榮泰指出，本屆立法院在野黨團過去1年半以來持續意圖擴張權力，從立法院職權行使法部分條文遭憲法法庭宣告違憲後，後續包括《禁伐補償條例》、《憲法訴訟法》修正、今年度中央政府總預算案、警察人員人事條例、軍人待遇條例，以及此次再修正的財劃法，均有違憲疑慮，造成當前憲政僵局。

卓榮泰表示，11月14日立法院再修正財劃法，未經委員會逐條審查，在黨團協商未有共識的情況下強行表決，違反民主原則，實際侵害國民主權；且在歲入無法增加的情況下，明年度須全數舉債超過新台幣5,600億元，已違反《公債法》規定的15%上限，等同要求行政院違法編列預算，行政院無法接受。

卓榮泰表示，行政院已多次與立法院溝通，總統亦曾邀請相關院長進行國政會商，但溝通未果；在窮盡所有憲政救濟途徑後，只剩下不予副署這一選項。他強調，憲法既賦予行政院長副署權，面對違憲違法的法律，以不予副署阻止惡法對國家的傷害，是行政院長必須承擔的憲政責任。稍早他已完成不予副署並加註意見，表達對憲法的忠誠。