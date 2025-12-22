宣布退出台南市長初選！陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

有意競逐台南市長提名的國民黨前立委陳以信今宣布，經黨內參民調結果顯示，謝龍介仍是國民黨最強候選人，他願意接受民調結果，祝福謝龍介獲提名，並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助謝龍介贏得勝選。記者萬于甄／攝影

陳以信今在中央黨部舉行記者會發表三點聲明。第一、經黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是黨內最強候選人，他願意接受民調結果。

其次，陳以信說，黨主席鄭麗文已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名，並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助謝龍介贏得勝選。

陳以信說，參選過程中他秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，他已證明確實做到，他所提出40項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，他願意提供謝龍介考慮採納。下個月他會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，他也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會。

陳以信說，最後感謝這段期間許多市民朋友的支持與期待，雖然這次未能代表國民黨參選，但他要呼籲所有支持他的市民朋友，都能將對他的支持，完全轉化給代表國民黨參選的謝龍介，只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南。

