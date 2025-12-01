宣布退出民眾黨 朱蕙蓉批黃國昌「態度涼薄」：把渣男心態發揮到最巔峰

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨創黨元老朱蕙蓉昨(30)日跟進發言人李有宜宣布退黨，今(1)日再發長文痛批民眾黨主席黃國昌，在主席選舉後對同僚對手的涼薄態度，教人不寒而慄；面對被認定不是自己人的基層黨員的漠視，以及用一種極冷暴力的「消聲匿跡」方式逼人退出，事後又展現尖酸苛薄態度，「真的是把渣男心態發揮到最巔峰，無人能及。」

朱蕙蓉提到自己是創黨004號，多年前與丈夫005號收到黨證時相視而笑，心中有一點點驕傲得意感，不是因為是創黨元老，而是感動朋友竟然創黨，回憶有天下午，該發起人打電話表示要創黨，因為戶籍在他家，填寫資料需要，他主動詢問是否要人頭，於是就給出了自己與丈夫的身分證，從頭到尾沒有問過創什麼黨？叫什麼名字？為什麼要創黨？也從來沒有享受名號。創黨元老有啥好處或是禮遇，似乎只有丈夫可能年紀大，擔任過草創期的中常委還是什麼的，自己始終沒有過問也沒搞清楚過，「只是替他開心，退休後的老博士，有事情做有會議要開。」

朱蕙蓉表示，清廉、勤政、愛鄉土是民進黨的宗旨，而民眾黨創黨之初的宗旨，更得意的添加上愛民，如今的實況，前任黨主席在市長任內市長室收取現金數次⋯目前以貪污、圖利、侵佔等被起訴官司中。現任黨主席在主席選舉後對同僚對手的涼薄態度，教人不寒而慄；面對美國爸爸道德標準的相應不理，與疑似豢養狗仔團隊的指控顧左右而言他；面對被認定不是自己人的基層黨員的漠視，與用一種極冷暴力的「消聲匿跡」方式逼人自己退出，事後更是公開表示「要求學就好好求學，一切都祝福」的尖酸苛薄態度，真的是把渣男心態發揮到最巔峰，無人能及，比起柯文哲嘴巴的苛薄不會講話，更勝一大籌，「民眾黨的愛民？愛在哪裡？」

朱蕙蓉透露，從年初要選民眾黨黨主席之初，就跟丈夫商量不退黨，因為要保留選舉權，當時他在年初就被罰停權半年，所以那時候被停權之下，退黨也沒有意義，緊接著丈夫生病、過世，他要調整自己、整理辦理後事半年有餘，但是就自己跟丈夫在選完黨主席後，曾有一次的商量，想看看新任黨主席做什麼？怎樣帶領、對待地方基層黨員？尤其是已經著手預備再披戰袍的夥伴們，所以也沒有想到退黨。

朱蕙蓉說，他開始注意到李有宜勤跑基層行程與態度，因為大選後對方訪問過幾次，也注意到有空降婦女團？站台掃街活動等，該區都不見有宜？他也表示，李有宜到底在面對什麼時間點什麼人後，忽然要回歸求學、退出政黨，他不知道，但高掛起大型宣傳看板，讓看在眼裡的他，得知李有宜宣布的第一時間就知道自己的終點點到了。

