宣布退出爭取新竹縣長提名 林思銘：團結勝選比個人更重要

國民黨立委林思銘宣布退出新竹縣長提名之爭，強調團結與勝選比個人參選更為重要。（圖／翻攝自林思銘臉書）

國民黨內多名人選表態角逐新竹縣長提名，包括立委徐欣瑩、立委林思銘及新竹縣副縣長陳見賢。經過黨內協調後，林思銘今（31）日正式宣布退出不再爭取提名，強調這項決定並非退縮或妥協，而是認為團結勝選比個人位置重要。

隨著國民黨中央啟動2026年地方縣市首長提名作業，新竹縣長人選的協調會昨日於現任縣長楊文科官邸舉行。在三方人選角逐的情況下，林思銘率先表態退出；至於徐欣瑩與陳見賢之間仍待進一步協調，目前尚未形成共識，最終提名人選仍未拍板。

林思銘指出，近期內心感到憂慮，距離初選尚有一段時間，但黨內已出現相互攻訐與分裂氛圍，不僅無助於競爭，反而可能加深裂痕。他認為，這樣的情況最終不只影響候選人，更可能傷害國民黨的整體士氣與2026年的勝選前景，因此始終相信「團結未必保證勝選，但分裂一定無法勝選」。

他進一步表示，初選若造成內耗、同志互打，將使基層支持者憂心忡忡，若任由情勢持續擴大，只會讓支持者失望、讓對手得利。基於團結、大局與勝選的整體考量，才做出退出的決定。

「成功不必在我，但成功一定有我」，他強調，此次選擇退出並非屈服於任何壓力，而是堅信團結勝選比個人位置重要。未來無論黨內由誰代表出戰新竹縣長選舉，他都將全力支持，與同志並肩作戰。

