宣布退出藍營新竹縣長初選 林思銘3點宣示：這個決定不是屈服於任何壓力

各政黨積極布局2026選戰，國民黨新竹縣長初選由新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘3人競爭，怎料，林思銘今(31)日召開記者會宣布退出初選，喊話這個決定不是退縮，也不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為他始終堅信，團結和諧比個人重要，並鄭重宣示3點，表示退選之後，將全力支持黨提名的候選人。

林思銘表示，今天要做出重大聲明，透露昨日與另2位初選候選人有做出協調，那結果就是他將退出初選，今天則是要跟支持者說明理由。他表示，近期內心充滿憂慮，距離國民黨黨內初選尚有一段時間，但黨內逐漸出現相互打的分裂氛圍，不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣，而最終受傷的不只是某一位候選人，更是整個國民黨的團結士氣，進而影響新竹縣在2026年的勝選前景。

林思銘說，始終深信一句話「團結未必保證勝選；但是分裂，一定無法勝選」，強調這不只是簡單的一句口號，而是政治現實，更是共同必須承擔的責任，但眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打，基層憂心忡忡，他深知如果任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利，「因此基於團結、基於大局、基於國民黨勝選的整體考量，我必須做出一個艱難、但對支持我的鄉親朋友負責任的決定，成功不必在我，但成功一定有我。這個決定不是退縮，也不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為我始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比我個人更重要。」

林思銘也表示，要以最真誠的態度鄭重宣示，第一，退出2026新竹縣長中國國民黨黨內初選；第二，退選之後，他將全力支持黨所提名的縣長候選人；第三，不論最終由誰代表中國國民黨出戰，他都會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。最後也呼籲，所有參與初選的同志，以提出新新竹的治理願景贏得民心，以智慧化解分歧，為國民黨的團結勝選走出一條最有力量、也最有希望的道路。

林思銘也透露，昨天的協調會氣氛蠻融洽、開誠布公，3位同志都各自發表對未來新竹縣的願景，氣憤蠻融洽，對於初選方式大家有不同意見，但最後也達成共識，還是依照黨提名辦法，在協調不成後會辦理初選，還是希望能夠協調出候選人是最佳方式，結論是會由協調召集人再做一次協調，最終會在明年3月份以前決定出最終的縣長候選人。

