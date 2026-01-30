【宣布進入緊急狀態】美將對古巴供油國加徵關稅

記者潘紀加／綜合報導

美國總統川普29日簽署一項行政命令，宣布國家緊急狀態，並授權行政部門對「直接或間接向古巴出售或提供石油」的國家加徵關稅，以進一步施壓古巴共產政權。

根據白宮新聞稿，這是為追究古巴共產主義政權支持敵對勢力和恐怖主義、破壞區域穩定的責任。聲明指出，古巴境內設有俄羅斯最大海外情蒐設施，威脅美方敏感資訊安全；同時為黎巴嫩真主黨和哈瑪斯等跨國恐怖組織「提供安全庇護」，支持西半球的敵對勢力；還迫害境內反對勢力，剝奪人民言論與新聞自由，「利用人民的苦難牟取暴利」。

川普簽署行政命令，授權國務卿盧比歐及商務部長盧特尼克建立關稅機制，向「古巴石油供應國」的進口商品加徵關稅，具體稅率與國家名單仍待公布。美方去年6月已擴大對古巴旅客的入境限制，以維護國家安全。

英國《衛報》分析，古巴高度依賴墨西哥、委內瑞拉和俄國等盟友的石油及援助。本月初美軍對委國發起軍事行動後，古巴已失去主要供油來源，墨西哥本週也表示「暫停」對古巴運油，如今川普政府再祭新手段，古巴政權無疑雪上加霜。

川普以維護國安為由，下令對古巴供油國加徵關稅。圖為航經古巴的油輪。（達志影像／路透社資料照片）