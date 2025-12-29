宣布選彰化縣長是被賴清德激到？ 謝衣鳳揭真相：沒想到有這Part

國民黨立委謝衣鳳。（資料照）

面對2026年彰化縣長選戰，國民黨熱門人選、立委謝衣鳳昨（28日）正式表態挑戰縣長寶座；由於總統賴清德昨赴彰化宮廟參香時，當場喊話盼大家支持由民進黨提名的陳素月接棒同黨現任彰化縣長王惠美，而當時謝衣鳳也在一旁，引發外界討論。對此，謝衣鳳昨晚表示，大家可能時間序有點弄錯了，有關錄製參選縣長的影片是在總統來彰化前就錄好的。

謝衣鳳在昨晚call in中天節目《馬德有事嗎》，主持人林宸佑提問「你今天有被賴清德激到嗎？」謝回應「我沒有呀，我在他（賴清德）來（彰化）之前就講的，大家可能時間序有點弄錯了」。

針對賴清德在謝衣鳳、王惠美面前提到，要讓陳素月接棒一事，謝衣鳳對此表示，「我相信大家都不曉得總統會說這些事情嘛，本來想說就是參加建醮大典，祈求國泰民安、風調雨順，相信這是大家都希望的結果，就是祈求讓地方和樂、國泰民安，倒是沒有想到說會有這一Part」。

謝衣鳳提到，大家就是不同黨派，這也是她的選區，現場都是長期照顧、支持她的長輩，自己代表廟方也理應去接待總統的到來，就黨派之爭覺得不用多作著墨。

被問及何時錄好宣布參選彰化縣長影片，謝衣鳳表示，「影片是在賴清德來之前就已經錄好、發給媒體」。她也提到，也是非常巧，剛好有人在問她這件事情，也覺得是時候跟大家講，當然所有的整合都還沒有非常完整，但是有一個方向，那會更好的往前更進一步，大家也可以開始往下進行相關規劃。

