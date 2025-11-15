宣布選彰化縣長 陳素月懇請鄉親支持 (圖)

即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會在桃園市長採取徵召，現在被點名的人選則是不分區綠委王義川，以及總統府副秘書長何志偉，外界關注究竟是誰會能迎戰現任市長張善政。對此，前桃園縣長許信良今（13）日下午受訪分析，桃園是年輕人最多，且是外來人口最多的縣市，而藍綠在桃園基本盤差不多，而勝敗則在中間選民，這些人則包含年輕人，更何況這些年輕人對於藍綠也沒有偏愛，「誰能爭取中間選民支持，誰就更有機會當選桃園市長」。許信良受訪表示，由於他是老主席也不好談具體人選問題；他提到自己在37歲時擔任縣長，而國民黨前主席吳伯雄、國民黨前主席朱立倫、藍委吳志揚、前行政院長鄭文燦皆在34歲至40歲左右擔任縣市長，「桃園市現在可說是全台灣人口最年輕的縣市，只要其他條件一樣，年輕首長會更受歡迎」。同時，許信良細數桃園歷屆縣市長中，吳伯雄與朱立倫擔任過國民黨主席，而他擔任過民進黨主席，至於呂秀蓮也擔任過副總統；由於桃園縣市長都是全國性人物，因此有非常大政治發展的前途，「個人在30幾歲選桃園縣長時就強調，桃園縣長最好是關心人民疾苦、弱勢族群利益；因此我希望未來市長是年輕人、有學養、關心弱勢族群的人」。前桃園縣長許信良。（圖／民視新聞）針對目前傳出民進黨想在北北桃推出「大咖」參選，許信良則說，現在這些地方由黨主席賴清德決定，如果能奪回任何一個北北桃縣市，對於民進黨都有鼓舞作用的效果，「我想總統會做個人明智決定」。儘管許信良矢不鬆口力挺王義川或何志偉，但他也希望有志者趕快出來表態，再加上目前張善政民調、支持度很高，且又當過行政院長，使得民進黨要挑戰現任市長不是很容易、很辛苦的事情，因此民進黨越早決定人選越好。他更認為，選舉觀點而言，縣市長有相對性越好，「他（張善政）的優點要有，但他的缺點你沒有，這就是相對優勢，也是民進黨徵召人選很重要的考量」。許信良坦言，由於他在48年前中壢事件衝突下當選縣長，而台灣民主也已經是世界上值得驕傲的國家，因此希望不論從中央到地方選舉都不是訴諸歷史仇恨動員，而是用正常的政黨對抗，例如用政策、各自候選人條件、候選人的政治積極性來競選。面對記者問說「川流不息」和「志向偉大」哪個比較好，許信良則指出，桃園人應有自己的判斷與選擇，也相信總統也會有自己的選擇。最後，他也強調，桃園是年輕人最多，且是外來人口最多的縣市，而藍綠在桃園基本盤差不多，而勝敗則在中間選民，這些人則包含年輕人，更何況這些年輕人對於藍綠也沒有偏愛，「誰能爭取中間選民支持，誰就更有機會當選桃園市長」。原文出處：快新聞／談2026桃園市長選舉 老縣長許信良指出選贏「這1關鍵」 更多民視新聞報導詐騙別想過太爽！行政院拍板修法增「禁奢條款」 加重刑期全曝光不怕民調低！許智傑登記選高雄市長 霸氣喊：小金剛不是塑膠做的民進黨「新北高連線」成形？吳怡農力挺許智傑選高雄 理由全說了

民視影音 ・ 1 天前