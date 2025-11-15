宣布選彰化縣長 陳素月懇請鄉親支持 (圖)

其他人也在看
獨／傳脫黨參選高雄市長！林岱樺「1句表態」揭黨內現況
政治中心／周希雯報導2026年九合一選舉倒數1年登場，民進黨近期陸續拍板各縣市長參選人，尤其接棒高雄市長陳其邁的初選競爭激烈，高雄立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆都表態有意參選，將面臨「4搶1」提名大戰。如今候選人們都卯足全力在跑基層，其中沉寂8個月的林岱樺，近期現身造勢晚會現場頗為轟動；對於傳出未獲提名將「脫黨參選」，以及黨內先前掀起一波表態力挺她參選，林岱樺也給出了答案。民視 ・ 5 小時前
陳素月表態選彰化縣長 爭取提名成立辦造勢大會
中部中心 / 李文華 彰化報導儘管距離明年彰化縣市長選舉，還有一段時間，但已經有不少參選人積極表態，深耕基層的立委陳素月也決定要參選縣長，爭取黨內提名。更在彰化員林服務處，掛牌成立競選縣長辦公室，她會和已經表態競選的參選人，兄弟爬山、各自努力，爭取最後勝出。立委陳素月表態參選彰化縣長 也要積極爭取黨內提名。（圖／民視新聞）民進黨立委陳素月，表態爭取彰化長縣長選舉，舉辦造勢大會，台下支持者座無虛席立委陳素月表示 擔任立委期間用心服務專業問政 鄉親有目共睹。（圖／民視新聞）拚戰氣勢強強滾，這天也是員林服務處，掛牌成立競選縣長辦公室，陳素月從政以來，她的問政成績表現，鄉親有目共睹。距離明年縣長選舉，還有一段時間，但有意參選的黨內同志也不少，陳素月說，最後出線人選，將透過民調決定，也要向鄉親請託，全力爭取黨內提名，陳素月擁有豐富立委經驗以及基層實力，期盼用立委經驗，將專業拓展到縣政擘劃，一起替彰化打拼。原文出處：立委經驗拓展縣政 陳素月表態選縣長 支持者擠爆造勢會場 更多民視新聞報導賴清德點名韓國瑜挺沈伯洋 徐巧芯:乾脆總統讓韓國瑜做公布台南初選第2支競選影片 陳亭妃：姊姊市長做農漁民最信任的依靠藍2026硬推他不妙？綠營女力「居強勢位」命理師說了民視影音 ・ 34 分鐘前
談2026桃園市長選舉 老縣長許信良指出選贏「這1關鍵」
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會在桃園市長採取徵召，現在被點名的人選則是不分區綠委王義川，以及總統府副秘書長何志偉，外界關注究竟是誰會能迎戰現任市長張善政。對此，前桃園縣長許信良今（13）日下午受訪分析，桃園是年輕人最多，且是外來人口最多的縣市，而藍綠在桃園基本盤差不多，而勝敗則在中間選民，這些人則包含年輕人，更何況這些年輕人對於藍綠也沒有偏愛，「誰能爭取中間選民支持，誰就更有機會當選桃園市長」。許信良受訪表示，由於他是老主席也不好談具體人選問題；他提到自己在37歲時擔任縣長，而國民黨前主席吳伯雄、國民黨前主席朱立倫、藍委吳志揚、前行政院長鄭文燦皆在34歲至40歲左右擔任縣市長，「桃園市現在可說是全台灣人口最年輕的縣市，只要其他條件一樣，年輕首長會更受歡迎」。同時，許信良細數桃園歷屆縣市長中，吳伯雄與朱立倫擔任過國民黨主席，而他擔任過民進黨主席，至於呂秀蓮也擔任過副總統；由於桃園縣市長都是全國性人物，因此有非常大政治發展的前途，「個人在30幾歲選桃園縣長時就強調，桃園縣長最好是關心人民疾苦、弱勢族群利益；因此我希望未來市長是年輕人、有學養、關心弱勢族群的人」。前桃園縣長許信良。（圖／民視新聞）針對目前傳出民進黨想在北北桃推出「大咖」參選，許信良則說，現在這些地方由黨主席賴清德決定，如果能奪回任何一個北北桃縣市，對於民進黨都有鼓舞作用的效果，「我想總統會做個人明智決定」。儘管許信良矢不鬆口力挺王義川或何志偉，但他也希望有志者趕快出來表態，再加上目前張善政民調、支持度很高，且又當過行政院長，使得民進黨要挑戰現任市長不是很容易、很辛苦的事情，因此民進黨越早決定人選越好。他更認為，選舉觀點而言，縣市長有相對性越好，「他（張善政）的優點要有，但他的缺點你沒有，這就是相對優勢，也是民進黨徵召人選很重要的考量」。許信良坦言，由於他在48年前中壢事件衝突下當選縣長，而台灣民主也已經是世界上值得驕傲的國家，因此希望不論從中央到地方選舉都不是訴諸歷史仇恨動員，而是用正常的政黨對抗，例如用政策、各自候選人條件、候選人的政治積極性來競選。面對記者問說「川流不息」和「志向偉大」哪個比較好，許信良則指出，桃園人應有自己的判斷與選擇，也相信總統也會有自己的選擇。最後，他也強調，桃園是年輕人最多，且是外來人口最多的縣市，而藍綠在桃園基本盤差不多，而勝敗則在中間選民，這些人則包含年輕人，更何況這些年輕人對於藍綠也沒有偏愛，「誰能爭取中間選民支持，誰就更有機會當選桃園市長」。原文出處：快新聞／談2026桃園市長選舉 老縣長許信良指出選贏「這1關鍵」 更多民視新聞報導詐騙別想過太爽！行政院拍板修法增「禁奢條款」 加重刑期全曝光不怕民調低！許智傑登記選高雄市長 霸氣喊：小金剛不是塑膠做的民進黨「新北高連線」成形？吳怡農力挺許智傑選高雄 理由全說了民視影音 ・ 1 天前
跨派系相挺! 許智傑邀吳怡農陪登記參選高雄市長
政治中心／林靜、胡景順 台北報導2026民進黨嘉義縣、台南、高雄三縣市初選，本周開放登記，截至今天為止，已表態選將全數完成登記，（13號）林岱樺派幕僚領表，許智傑則大陣仗找來有意參選台北市長的吳怡農陪同，隨著登記明天截止，選情進入白熱化。「團結怡智北高共贏。」諧音哏口號喊出來，立委許智傑到黨中央登記高雄市長初選，除了立委邱志偉、跨派系8位議員助陣，還找來有意參戰北市的吳怡農相挺，話題滿滿。民進黨高雄市長擬參選人許智傑：「跨派系跨黨派我們都希望說，大家可以團結一致，來贏得最後的選舉。」跨派系相挺高喊諧音哏口號 許智傑找「他」登記參選（圖／民視新聞）民進黨台北市長擬參選人吳怡農：「許智傑委員是我的好朋友，今天聽到他今天有這個機會，今天來登記我就非常開心，希望在不久的將來，南到北有一個連線，不只是政策交流的連線，不只是一個良性的競爭。」即使最後一位登記、許智傑依舊展現好人緣，還有太太、女兒、現身陪同，選在同天登記的還有林岱樺，但她說心繫颱風災情在勘災、僅派幕僚支援領表。民進黨高雄市長擬參選人許智傑：「我們其實也是因為颱風的關係，到今天才登記，因為前兩天都是颱風，我相信我是黨內的最大公約，將來我想也會我是最後出線那位。」民進黨高雄市長擬參選人林岱樺：「如果初選的過程是非常公平的，岱樺也多次公開聲明，絕對願賭服輸，只要是公平的初選，就沒有違紀參選的問題，不會因為派系決定而被協調退選。」跨派系相挺高喊諧音哏口號 許智傑找「他」登記參選（圖／民視新聞）官司纏身的林岱樺展現參選決心，因為傳出月底民進黨將協調四人、談不成才會辦初選。綠營2026縣市長選舉，本週進行台南、高雄、嘉義縣初選登記，週五即將截止，高雄市包含周一搶頭香的邱議瑩、週二的賴瑞隆及週四登記的林岱樺、許智傑；台南林俊憲、陳亭妃也相繼已領表，嘉義縣立委蔡易餘、議員黃榮利也完成登記，明年1月12到17號，將執行初選民調，要用數字一決勝負。隨著初選登記即將截止，選情將逐漸白熱化。原文出處：跨派系相挺高喊諧音哏口號 許智傑找來「他」登記參選 更多民視新聞報導藍委竟要陸委會帶沈伯洋去中國「澄清誤會」 梁文傑回應了APEC展現魅力 在複雜地緣政治中保持平衡 高市早苗外交首秀 踏出穩健第一步鳳凰颱風海警解除 中國海警船今就侵擾金門民視影音 ・ 1 天前
不怕民調低！許智傑登記選高雄市長 霸氣喊：小金剛不是塑膠做的
即時中心／高睿鴻報導現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前則敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將交由初選定奪。綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈，高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐。今（13）早，許智傑正式登記黨內初選，並於受訪時霸氣喊話：「小金剛（許的暱稱）可不是塑膠做的，我是鋼鐵做的！」，更表示，他就是黨內的最大公約數。對於許智傑參選的決定，其國會辦公室也透露，他確實就是「高雄最大公約數」；因為許在高雄，向來都是以好人緣著稱，服務不分黨派、派系，多數高雄地方民代、社會賢達，都是許智傑的好朋友。甚至，日前競選總部成立時，其他3位市長初選人（林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆），即便日後可能互相競爭，都還是親自到場祝賀；而今天許登記參選，黨內重要派系新潮流、正國會、湧言會等，都有派人前來支持。所以許辦認為，這顯示許智傑具備整合能力、也是黨內各派系的高度共識，有望成為全民市長，為大高雄市民服務。值得一提的是，連有意角逐台北市長、曾為民進黨出戰北市立委選舉的吳怡農，今天也前來支持許智傑。另一方面，許也表示，自己還曾當過鳳山市長，可說是幾位初選人當中，唯一具備民選首長經驗的人。因此，許智傑表示，他知道如何讓高雄市整合得更好、發展更進步；另一方面，他還提到，陳其邁任內的高雄市0舉債、甚至還償還200多億，而自己擔任鳳山市長時，同樣0舉債、有還債紀錄，這些都還能查到。所以他認為，早已用能力和行動力、甚至經驗，證明自己就是最適合的人選。但許智傑也說，不管怎麼樣，黨內最終都會團結一致；無論是誰最後勝出、無論南北或是高屏，大家都會齊心協力，共同爭取最後的勝利。民進黨立委許智傑。（圖／民視新聞）此外，由於林岱樺已辦過大造勢、邱議瑩也即將跟進，因此許智傑也坦言說，他同樣會有類似的規劃，目前仍在籌備。而之所以今天才登記，主要是因為過去幾天颱風侵襲，必須先關注高雄的災情，「所幸天佑高雄，目前並沒有什麼災害」，許智傑說。因此他表示，趁著颱風過後，趕緊抓住這個時間，邀請大家一起來陪同登記。另，針對國民黨可能推派的高雄市長候選人、現任立委柯志恩，許智傑則批評，她最令人熟知的事情，就是提出錯誤的財劃法公式欺負高雄、與國民黨主席唱反調、看板故意去除藍白合，以及切割及遠離柯文哲，處處充滿個人的政治算計。民進黨立委許智傑。（圖／民視新聞）許智傑也想代替市民「3問」柯志恩：過去國民黨惡搞財劃法、導致計算公式錯誤，讓高雄短少174億，最後還要行政院出來替柯志恩擦屁股；不替高雄爭取，反而變本加厲跟著國民黨打壓高雄。這樣的人想要選高雄市長，市民接受嗎？以及，柯志恩也應該說清楚，認不認同國民黨新主席鄭麗文的中國人路線；不敢跟國民黨站在一起，也不敢反駁鄭麗文，只能擠出「吳石是共諜」這句話。這樣的人想選高雄市長，市民接受嗎？最後，現在高雄滿滿的柯志恩看板，卻故意跟柯文哲、民眾黨切割；但在立法院，卻與民眾黨配合提出毀憲亂政法案。走出國會就背信棄義，人前一套、人後一套，這樣的人想要選高雄市長，市民接受嗎？而雖然根據當前民調，許智傑似乎不佔優勢，仍落後賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩等強將，但他仍對自己深具信心；他強調，自己絕對不是塑膠，一定會展現如同「小金剛」般的鋼鐵意志。原文出處：快新聞／不怕民調低！許智傑登記選高雄市長 霸氣喊：小金剛不是塑膠做的 更多民視新聞報導遭中共列「台獨打手」發懸賞令！八炯、閩南狼回應了真的嗎？台美關稅談判「傳投資金額介於日韓之間」 卓榮泰回應了最新／台中90歲嬤吃稀飯噎到！失去呼吸心跳倒床 兒CPR仍救不回民視影音 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 19 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
夏威夷豪宅開發案風波未完待續！大谷翔平恐面臨長期訴訟抗戰
體育中心／綜合報導甫完成世界大賽二連霸、第四度全票拿下MVP的道奇日籍二刀流巨星大谷翔平，球場上得意，但場外不甚如意，先前捲入的夏威夷豪宅開發案風波未完待續，大谷休賽季恐要面臨長期訴訟抗戰。FTV Sports ・ 4 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 3 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 23 小時前
普發1萬是誰的功勞？他見最新民調震驚了
[NOWnews今日新聞]財政部全民普發1萬近期陸續入帳，在野陣營怒轟執政黨原本說普發現金是違憲，現在卻大搶功勞，入帳備註「行政院發」，甚至強調「領1萬找民進黨」等。對此，台灣民意基金會今（14）日發...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
MLB／毫無疑問！大谷翔平MVP三連霸 生涯4度奪獎皆「全票」寫史上第1人
大聯盟14日公布年度最大獎MVP，最終大谷翔平不但毫無疑問地完成MVP三連霸，生涯4度奪獎都是「全票」當選，他更是成為史上第1位在美聯和國聯都拿下至少2座MVP的球員。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前