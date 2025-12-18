宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」

娛樂中心／台北報導

32歲男星李玉璽跟大6歲的38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。

結婚後的當晚，李玉璽笑說爸媽比夫妻倆更有儀式感，「說登記一定要一起吃個飯呀」，於是一家人享用了一頓溫馨的晚餐。最後，李玉璽分享與爸媽的AI版合照，只見4人都面露燦笑，讓他幸福坦言，「今天我們是被愛與祝福包圍的一天，謝謝每個你/妳」。

李玉璽閃婚許允樂。（圖／翻攝自IG）

而李玉璽昨透過社群公開結婚消息，曬出跟許允樂的婚紗照，甜蜜喊話「會的，我們會一起變老」，瞬間湧入大票網友恭喜，兩人是否會舉辦婚禮，李玉璽表示「目前還沒有規劃，有消息一定會跟大家說」。然而許允樂因為婚紗較為寬鬆，被部分網友聯想是否藏孕味，對此，李玉璽坦言「目前還沒有小孩，會努力」，打破懷孕的猜測，事實上，李玉璽自從認愛許允樂後，越愛樂高調，彼此互動也被說是「甜到長螞蟻」，如今兩人修成正果，獲得不少人的祝福。

