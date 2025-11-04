宣布離開前經紀人！D.O.都敬秀結束2年合作

▲D.O.都敬秀在今（4）日宣布離開前經紀人的公司Company Soosoo，結束2年合作不續約，不料卻讓一眾粉絲超驚訝直呼：「還以為是1人公司」。（圖／IG@companysoosoo）

[NOWnews今日新聞] 32歲韓國男團EXO成員都敬秀（D.O.）在2023年11月離開SM娛樂後，與曾擔任SM娛樂經紀人的南景秀(남경수)成立的Company Soosoo簽約，積極發展個人活動，由於公司名稱「Soosoo」剛好是南景秀與都敬秀名字最後一個字的英文，外界都以為是兩人一起創的都敬秀1人公司，沒想到在今（4）日卻爆出都敬秀確定離開公司，在找尋新公司中。

都敬秀宣布離開公司 網友驚：還以為是1人公司

根據韓媒《MyDaily》報導，Company Soosoo相關人士透露與都敬秀的合約已結束，並決定不再續約。Company Soosoo也表示會繼續協助都敬秀完成目前既有的行程，並祝福他的未來。消息一出讓網友都非常意外直呼「看名字還以為是他的1人公司」。

廣告 廣告

據悉，都敬秀在與Company Soosoo簽約後，積極展開演技及歌手方面的個人活動，而在突然傳出離開公司的消息後，粉絲雖然感到驚訝，但也紛紛給予鼓勵「都敬秀不管去哪裡都能做得很好」、「都敬秀實力很好，也沒有合約問題，希望可以找到好公司」、「期待他之後的活動」等。

▲D.O.都敬秀決定不與前經紀人公司續約。（圖／IG@companysoosoo）

都敬秀巡演即將結束 與池昌旭新劇將開播

都敬秀目前正在進行第2次個人亞洲巡迴演唱會《DO it!》，預計將會在12月6日及7日於首爾高麗大學花井體育館畫下這次巡演句點。除此之外，他與池昌旭等人主演的動作韓劇《操控遊戲》，也將在明日正式開播，超強陣容讓外界都非常期待。

都敬秀在2010年成為SM娛樂練習生，2012年4月以團體EXO主唱身分出道。他不只能唱也很會演，參演的電視劇《沒關係，是愛情啊》、《百日的郎君》，電影《與神同行》、《與神同行：最終審判》、《逃出寧靜海》都大獲好評；日前韓國翻拍周杰倫主演的電影《不能說的祕密》，男主角就是都敬秀擔任，實力備受肯定。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

范姜彥豐、粿粿婚變時間軸曝光！3年感情破裂 最後互動在半年前

王子一世英名栽在粿粿手上！她不是美豔型「靠1招」男生全暈船

粿粿哥哥曾是喬傑立男團成員！出面怒批范姜彥豐吃軟飯、騙聘金